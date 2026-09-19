Ramatoulaye joue ce soir son 10e one-man-show après le décès de sa sœur

Neuf jours après avoir annoncé le décès de sa grande sœur, DJ Ramatoulaye est attendu ce samedi au Parc des Expositions d’Abidjan pour son 10e one-man-show « 2 Tenues ».

DJ Ramatoulaye est attendu ce samedi 19 septembre 2026 à 19 h au Parc des Expositions d’Abidjan pour son dixième one-man-show, « 2 Tenues ». Le rendez-vous intervient neuf jours après l’annonce, par l’humoriste ivoirien lui-même, du décès de sa grande sœur.

Ramatoulaye avait rendu publique la nouvelle le 10 septembre sur ses réseaux sociaux, sans préciser les circonstances du décès. Le spectacle reste néanmoins programmé ce samedi : l’agenda ShowBook Africa et la plateforme Tikeha l’affichent toujours au Parc des Expositions d’Abidjan, avec une billetterie annoncée à partir de 10 000 FCFA.

Présenté au début du mois à Abidjan, « 2 Tenues » doit durer environ une heure et demie. Le metteur en scène a annoncé une construction en trois temps autour du parcours de l’artiste : ce qu’il a été, ce qu’il est devenu et la suite qu’il veut donner à sa trajectoire. Une deuxième séquence doit mettre l’accent sur l’unité africaine, avec la participation annoncée d’humoristes venus notamment du Burkina Faso, du Gabon, du Mali, du Tchad et du Cameroun, aux côtés d’artistes ivoiriens.

Le spectacle doit aussi revenir sur une période récente plus personnelle de la vie de Ramatoulaye. L’artiste avait indiqué vouloir transformer plusieurs épisodes de son parcours en matière scénique, dans un show présenté comme une étape de retour devant le grand public.

La soirée doit également servir de cadre à la présentation de « De la MACA à la MAKKA », un roman écrit par Mamadou Gueu Dia Jonathan et inspiré du parcours de l’humoriste. L’ouvrage avait été annoncé pour une dédicace en marge du spectacle du 19 septembre.

« 2 Tenues » est annoncé ce samedi à 19 h au Parc des Expositions d’Abidjan. Les plateformes d’agenda consultées dans la matinée maintiennent le rendez-vous, avec des billets proposés à partir de 10 000 FCFA.