Les Botswanais de Letsile Tebogo ont été sacrés champions du monde du relais 4×400 m dimanche 21 septembre à Tokyo, grâce à un finish décisif de Busang Collen Kebinatshipi qui a coiffé l’Américain Rai Benjamin, titré sur 400 m en individuel, selon l’AFP. L’équipe botswanaise a franchi la ligne en 2 min 57 s 76, devançant les États-Unis, triples tenants du titre (2 min 57 s 83), tandis que l’Afrique du Sud complète le podium, reléguée à deux millièmes de seconde. Champion olympique du 200 m, Letsile Tebogo décroche sa première médaille de ces Mondiaux après avoir été disqualifié pour faux départ en finale du 100 m puis terminé quatrième du 200 m.