Mondial U20: la liste des Flying Eagles du Nigeria dévoilée

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Les Flying Eagles du Nigeria
Les Flying Eagles du Nigeria@Daily Post
Le sélectionneur des Flying Eagles, Aliyu Zubairu, a communiqué sa liste définitive de 21 joueurs retenus pour la Coupe du monde U20 de la FIFA 2025.

Dix éléments ayant participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations U20 figurent dans le groupe. Parmi eux, Ebenezer Harcourt, Daniel Bameyi, Odinaka Okoro et Auwal Ibrahim. Plusieurs nouveaux visages font également leur apparition, dont Daniel Daga et Nasiru Salihu.

Les Nigérians ont rejoint le Chili dimanche pour y effectuer leur ultime stage de préparation avant le tournoi. Sacrés sept fois champions d’Afrique, les Flying Eagles évolueront dans le groupe F, aux côtés de la Norvège, de la Colombie et de l’Arabie saoudite.

