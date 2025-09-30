Mondial U20 2025: un départ poussif pour les sélections africaines

Au Mondial U20 au Chili, les sélections africaines ont connu un début difficile : l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Nigeria se sont inclinés, laissant seul le Maroc sauver l’honneur avec une victoire de prestige face à l’Espagne.

Le coup d’envoi de la Coupe du monde U20 au Chili a été compliqué pour les représentants africains. Sur les quatre nations engagées, seul le Maroc a réussi son entrée en battant l’Espagne, championne d’Europe en titre.

L’Égypte a sombré face au Japon (0-2), incapable de cadrer plus d’une tentative en 90 minutes. L’Afrique du Sud a longtemps résisté avant de céder face à la France, tandis que le Nigeria s’est incliné contre la Norvège sur un penalty précoce.

Malgré des prestations globalement solides, les équipes africaines ont pêché par manque d’efficacité offensive. La deuxième journée s’annonce déjà cruciale pour leur avenir dans la compétition, avec notamment Égypte – Nouvelle-Zélande, Brésil – Maroc, Afrique du Sud – Nouvelle-Calédonie et Nigeria – Arabie saoudite au programme.