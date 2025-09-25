Mondial féminin U17: Maroc-Brésil, Côte d’Ivoire-Espagne, le tirage au sort complet

Le tirage au sort des phases de poule de la Coupe du monde féminine U17 a été effectué par la FIFA. Un tirage qui n’a pas été tendre avec les équipes africaines.

Les équipes africaines participantes à la phase finale de la Coupe du monde féminine U17 2025 sont désormais fixées sur leur sort. Le tirage au sort des phases de poule a été effectué et il n’a pas fait de cadeaux aux représentants du continent.

Hôte de la compétition, le Maroc hérite du Brésil, de l’Italie et du Costa Rica dans le groupe A. Locataire de la poule B, le Cameroun va croiser les crampons avec la Corée du Nord, le Mexique et les Pays-Bas. Logé dans le groupe D, le Nigeria de son côté, aura fort à faire face à la France, le Canada et le Samoa.

La Coupe du monde féminine U17 2025 se déroulera du 17 octobre au 8 novembre au Maroc. Le match d’ouverture opposera les Marocaines aux Brésiliennes, au stade annexe du complexe Prince Moulay Abdellah, à partir de 20 heures (GMT+1).

Tirage au sort complet des groupes de la coupe du monde féminine U17 :

Groupe A : Maroc, Brésil, Italie, Costa Rica

- Publicité-

Groupe B : République populaire de Corée, Mexique, Cameroun, Pays-Bas

Groupe C : USA, Equateur, Chine, Norvège

Groupe D : Nigéria, Canada, France, Samoa

- Advertisement -

Groupe E : Espagne, Colombie, Corée du sud, Côte d’Ivoire

Groupe F : Japon, Nouvelle-Zélande, Zambie, Paraguay