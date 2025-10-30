Mondial féminin U17 2025: les affiches des quarts de finale, l’Afrique out

Les huit meilleures équipes de la Coupe du Monde féminine U17, organisée au Maroc, sont désormais connues. Si la France a validé son billet au terme d’un suspense haletant face à l’Espagne, aucun pays africain ne participera aux quarts de finale.

Le tableau des quarts de finale de la Coupe du Monde féminine U17 de la FIFA, qui se déroule actuellement au Maroc, est désormais complet à l’issue des derniers matchs disputés mercredi. Le Canada a signé l’une des plus larges victoires de la compétition en surclassant la Zambie (6-0), tandis que le Japon a aisément disposé de la Colombie (4-0). De son côté, le Mexique s’est imposé de justesse face au Paraguay (1-0).

Dans un duel très disputé, la France a arraché sa qualification aux tirs au but face à l’Espagne (5-4 tab) après un score nul et vierge (0-0) au terme du temps réglementaire. Les quarts de finale se joueront ce week-end, samedi et dimanche, avec des affiches prometteuses. À noter qu’aucune équipe africaine n’a réussi à franchir le cap des huitièmes, le Nigeria, le Maroc et la Zambie ayant tous été éliminés.

Programme des quarts de finale :

Brésil – Canada

Corée du Nord – Japon

France – Pays-Bas

Mexique – Italie





