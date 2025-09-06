Mondial 2026 (Q): Mauritanie 2-0 Togo, Maroc 5-0 Niger, tous les résultats du vendredi

La 7ᵉ journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 se poursuivait vendredi, avec plusieurs rencontres disputées à travers le continent.

L’Afrique du Sud s’est illustrée en dominant largement le Lesotho (3-0), grâce à des réalisations de Maloisane Nkota, Lyle Foster et Oswin Appollis. Un succès qui permet aux Bafana Bafana de consolider leur première place du groupe avec 16 points, maintenant ainsi le Nigeria et le Rwanda à distance à trois journées de la fin.

Dans les autres rencontres, l’Ouganda a infligé une lourde défaite au Mozambique (4-0), tandis que le Maroc n’a fait qu’une bouchée du Niger (5-0). L’Égypte et le Sénégal, eux aussi, ont répondu présents en battant respectivement l’Éthiopie (2-0) et le Soudan (2-0). Le dernier rendez-vous de cette 7ᵉ journée opposera ce samedi soir le Nigeria au Rwanda, à Uyo.

Voici l’ensemble des résultats de ce vendredi :

Bénin 1-0 Zimbabwe

Congo 1-1 Tanzanie

Ouganda 4-0 Mozambique

Kenya 1-3 Gambie

Soudan du Sud 1-4 RD Congo

Somalie 0-3 Guinée

Namibie 1-2 Malawi

Djibouti 0-6 Burkina Faso

Lesotho 0-3 Afrique du Sud

Mauritanie 2-0 Togo

Sénégal 2-0 Soudan

Maroc 5-0 Niger

Côte d’Ivoire 1-0 Burundi

Égypte 2-0 Éthiopie