PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): Mauritanie 2-0 Togo, Maroc 5-0 Niger, tous les résultats du vendredi

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Mondial 2026 (Q): Mauritanie 2-0 Togo, Maroc 5-0 Niger, tous les résultats du vendredi
Achraf Hakimi avec le maillot du Maroc
Achraf Hakimi avec le maillot du Maroc
-Publicité-
. .

La 7ᵉ journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 se poursuivait vendredi, avec plusieurs rencontres disputées à travers le continent.

L’Afrique du Sud s’est illustrée en dominant largement le Lesotho (3-0), grâce à des réalisations de Maloisane Nkota, Lyle Foster et Oswin Appollis. Un succès qui permet aux Bafana Bafana de consolider leur première place du groupe avec 16 points, maintenant ainsi le Nigeria et le Rwanda à distance à trois journées de la fin.

Dans les autres rencontres, l’Ouganda a infligé une lourde défaite au Mozambique (4-0), tandis que le Maroc n’a fait qu’une bouchée du Niger (5-0). L’Égypte et le Sénégal, eux aussi, ont répondu présents en battant respectivement l’Éthiopie (2-0) et le Soudan (2-0). Le dernier rendez-vous de cette 7ᵉ journée opposera ce samedi soir le Nigeria au Rwanda, à Uyo.

Voici l’ensemble des résultats de ce vendredi :

  • Bénin 1-0 Zimbabwe
  • Congo 1-1 Tanzanie
  • Ouganda 4-0 Mozambique
  • Kenya 1-3 Gambie
  • Soudan du Sud 1-4 RD Congo
  • Somalie 0-3 Guinée
  • Namibie 1-2 Malawi
  • Djibouti 0-6 Burkina Faso
  • Lesotho 0-3 Afrique du Sud
  • Mauritanie 2-0 Togo
  • Sénégal 2-0 Soudan
  • Maroc 5-0 Niger
  • Côte d’Ivoire 1-0 Burundi
  • Égypte 2-0 Éthiopie

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Maroc

Éliminatoires Mondial 2026: le Maroc, premier qualifié africain

Monde

Mondial 2026 (Q): Messi égale un record de Cristiano Ronaldo

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): l’Afrique du Sud écrase le Lesotho, le Bénin s’offre le Zimbabwe

Bénin

Bénin – Zimbabwe: les onze entrants des deux équipes

Bénin

Bénin – Zimbabwe: à quelle heure et sur quelles chaînes suivre le match en direct?

Monde

Mondial 2026: 16 pays déjà qualifiés pour la phase finale

Monde

Messi entretient le doute sur sa présence à la Coupe du monde 2026

Europe

Ballon d’Or 2025: les votes sont clos, verdict le 22 septembre

Afrique du Sud

Mondial 2026 (Q): Bénin – Zimbabwe, Lesotho – Afrique du Sud, le programme de ce vendredi

Europe

«Je ne peux pas blesser Yamal, j’ai besoin de lui en sélection», Cucurella avant Chelsea – Barça

VOIR TOUS LES FLASHS