Mondial 2026 (Q): le sélectionneur du Rwanda promet de torpiller les plans du Bénin

Avant de recevoir le Bénin pour leur dernier match à domicile des éliminatoires du Mondial 2026, Adel Amrouche et ses hommes affichent une détermination sans faille. Le sélectionneur rwandais croit en la combativité de son équipe pour rester en course vers la qualification.

À la veille d’un choc décisif dans la course à la Coupe du monde 2026, le sélectionneur rwandais Adel Amrouche a affiché sa confiance. Les Amavubi affrontent le Bénin ce vendredi 10 octobre au stade Amahoro, pour leur dernier match à domicile dans ces éliminatoires.

Avec 11 points au compteur, le Rwanda occupe la quatrième place du groupe C, à trois longueurs du Bénin et de l’Afrique du Sud, co-leaders avec 14 points, départagés uniquement à la différence de buts. Une victoire face aux Guépards permettrait aux Rwandais de rester en lice avant un déplacement périlleux en Afrique du Sud le 14 octobre.

« Nous ferons avec nos moyens, mais nous avons une équipe combative. Malgré les absences, j’ai confiance en mes joueurs », a assuré Amrouche lors de la conférence de presse d’avant-match. Le bilan des confrontations entre les deux nations penche légèrement en faveur du Bénin, vainqueur à cinq reprises en dix rencontres, contre deux succès pour le Rwanda et trois matchs nuls. Un avantage statistique qui ne fait pas vaciller la détermination des hommes d’Amrouche, bien décidés à renverser les pronostics devant leur public. Les Guépards sont donc prévenus!