Mondial 2026 (Q): le Ghana accroché, l’Espagne déroule, l’Allemagne tombe en Slovaquie

Football
Par Romaric Déguénon
Le trophée de la Coupe du Monde
La journée de jeudi a réservé son lot de surprises et de confirmations dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, en Afrique comme en Europe.

En zone Afrique, le Ghana a été tenu en échec (1-1) par le Tchad. Le but de Jordan Ayew a été annulé dans les dernières minutes par Célestin Ecua, offrant aux Sao un point précieux. Le Cameroun, de son côté, n’a pas tremblé face à l’Eswatini (3-0). La Tunisie s’est imposée devant le Liberia, tandis que le Mali a surclassé les Comores.

En Europe, l’énorme surprise est venue de Bratislava, où l’Allemagne s’est inclinée (0-2) face à la Slovaquie. David Hancko a ouvert la marque à la 42e minute avant que David Strelec ne fasse le break au retour des vestiaires. Il s’agit de la première défaite à l’extérieur de la Mannschaft dans un match de qualification depuis plusieurs années.

À Sofia, l’Espagne a livré une prestation convaincante face à la Bulgarie (3-0). Les buts de Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella et Mikel Merino, tous inscrits en première période, ont scellé le succès de la Roja.

