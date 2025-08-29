PAR PAYS
Mondial 2026 (Q): la liste de l’Angleterre sans Alexander-Arnold

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Jude Bellingham avec le maillot de l'Angleterre @AFP
Le sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, programmés en septembre.

Parmi les absences figure celle de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit, en difficulté au Real Madrid où il a perdu sa place au profit de Dani Carvajal, n’a pas été retenu. Plusieurs cadres manquent également à l’appel en raison de blessures.

Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka et Levi Colwill. Jack Grealish, Harry Maguire et Phil Foden, longtemps incontournables en sélection, ne figurent pas non plus dans cette liste. Les Three Lions défieront Andorre et la Serbie lors de cette fenêtre internationale.

La liste de l’Angleterre :

  • Gardiens : Pickford, Henderson, Trafford
  • Défenseurs : Burn, Guehi, James, Konsa, Lewis-Skelly, Livramento, Spence, Stones
  • Milieux : Anderson, Gibbs-White, Henderson, Rice, Rogers, Wharton
  • Attaquants : Bowen, Eze, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Watkins
