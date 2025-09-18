PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): la FIFA ouvre une procédure contre l’Afrique du Sud

Football
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Mondial 2026 (Q): la FIFA ouvre une procédure contre l’Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud
Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud@google
-Publicité-
. .

La FIFA a engagé une procédure disciplinaire contre la Fédération sud-africaine (SAFA) pour avoir aligné un joueur suspendu lors de la victoire 2-0 face au Lesotho, le 21 mars à Polokwane, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026.

La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération sud-africaine de football (SAFA) pour avoir aligné un joueur inéligible lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Lesotho.

Le 21 mars dernier, à Polokwane, les Bafana Bafana s’étaient imposés 2-0 face aux Crocodiles lors de la 5e journée des éliminatoires. Mais la présence de Teboho Mokoena, pourtant suspendu, pourrait tout remettre en cause.

Le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns avait en effet écopé de deux avertissements lors des précédentes rencontres contre le Bénin et le Zimbabwe, ce qui entraînait une suspension automatique d’un match.

Selon la SABC, la FIFA a confirmé que la SAFA ainsi que le joueur sont poursuivis pour violation de plusieurs règlements disciplinaires. L’affaire a été transmise à la commission de discipline de l’instance mondiale.

- Publicité-

En cas de sanction, l’Afrique du Sud pourrait perdre le bénéfice de sa victoire et être contrainte de déclarer forfait, ce qui offrirait un succès 3-0 sur tapis vert au Lesotho.


-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

LDC: Liverpool s’arrache, le Bayern et le PSG déroulent, les résultats du mercredi

Europe

Liverpool – Atlético Madrid: les onze entrants des deux équipes

Europe

PSG-Atalanta: les compositions officielles

Europe

LDC – Arsenal: Thierry Henry met la pression sur Mikel Arteta

Europe

Manchester United: Pochettino pour remplacer Ruben Amorim?

Europe

LDC: Mbappé rejoint Müller au classement des meilleurs buteurs de tous les temps

Europe

LDC/ PSG vs Atalanta: le groupe parisien avec plusieurs absents

Europe

LDC: sans Lamine Yamal, le groupe du Barça pour affronter Newcastle

Europe

LDC: PSG, Liverpool, Bayern, le programme de ce mercredi

Bénin

Coupe UFOA B U17: deux arbitres béninois retenus pour le tournoi

VOIR TOUS LES FLASHS