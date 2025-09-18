Mondial 2026 (Q): la FIFA ouvre une procédure contre l’Afrique du Sud

La FIFA a engagé une procédure disciplinaire contre la Fédération sud-africaine (SAFA) pour avoir aligné un joueur suspendu lors de la victoire 2-0 face au Lesotho, le 21 mars à Polokwane, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026.

La FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération sud-africaine de football (SAFA) pour avoir aligné un joueur inéligible lors du match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face au Lesotho.

Le 21 mars dernier, à Polokwane, les Bafana Bafana s’étaient imposés 2-0 face aux Crocodiles lors de la 5e journée des éliminatoires. Mais la présence de Teboho Mokoena, pourtant suspendu, pourrait tout remettre en cause.

Le milieu de terrain des Mamelodi Sundowns avait en effet écopé de deux avertissements lors des précédentes rencontres contre le Bénin et le Zimbabwe, ce qui entraînait une suspension automatique d’un match.

Selon la SABC, la FIFA a confirmé que la SAFA ainsi que le joueur sont poursuivis pour violation de plusieurs règlements disciplinaires. L’affaire a été transmise à la commission de discipline de l’instance mondiale.

- Publicité-

En cas de sanction, l’Afrique du Sud pourrait perdre le bénéfice de sa victoire et être contrainte de déclarer forfait, ce qui offrirait un succès 3-0 sur tapis vert au Lesotho.



