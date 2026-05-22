Kendji Girac pose aux côtés d’Eva Longoria au Global Gift Gala, Soraya absente

Mercredi 20 mai, le prestigieux Global Gift Gala a une nouvelle fois occupé le devant de la scène à Cannes, attirant une constellation de personnalités internationales. Organisé par Eva Longoria en marge du Festival de Cannes, le rendez-vous caritatif a réuni acteurs, chanteurs et influenceurs dans une atmosphère à la fois glamour et médiatique.

Parmi les invités remarqués de cette édition 2026 figurait le chanteur Kendji Girac, venu retrouver son amie et organisatrice. Sur le tapis rouge, les apparitions et les échanges entre célébrités ont alimenté les reportages et les prises de vues des photographes présents sur la Croisette.

Le Global Gift Gala, qui se tient chaque année pendant le Festival, vise à lever des fonds au profit d’associations œuvrant en faveur des femmes, des enfants et des familles en difficulté. C’est un rendez-vous désormais ancré dans le calendrier des soirées cannoises, entre mondanité et engagement philanthropique.

Glamour, complicité et retour sur tapis rouge

Pour cette édition, Eva Longoria a marqué les esprits avec une tenue spectaculaire, mise en avant par un décolleté prononcé et un style assumé sur le tapis rouge. Sa présence à la tête du gala continue de conférer à l’événement un retentissement international et une couverture médiatique importante.

Kendji Girac, habitué du Global Gift Gala, s’est montré très souriant et complice avec l’actrice américaine lors des échanges devant les photographes. Leur relation amicale, entretenue depuis plusieurs participations à l’événement, s’est une nouvelle fois illustrée par des poses et des moments de convivialité sur la Croisette.

La participation de Kendji intervient après une période personnelle décrite comme mouvementée dans certains médias. Sa présence au gala lui a permis de retrouver les projecteurs au sein d’un cercle d’invités internationaux et d’occasions médiatiques fortes.

Absente du tapis rouge, la compagne de Kendji, Soraya Miranda, n’avait pas fait le déplacement pour cette soirée. Selon les éléments publics, la jeune femme partage la vie du chanteur depuis plusieurs années et conserve une présence limitée lors des grands rendez-vous publics, préférant la confidentialité.

Le Global Gift Gala a rassemblé, comme à l’accoutumée, des personnalités issues de différents horizons — cinéma, musique, mode — autour d’un format mêlant soirées de gala et initiatives caritatives. La soirée de Cannes a permis à ses organisateurs et participants de conjuguer visibilité médiatique et appels au soutien pour des causes sociales déjà soutenues par l’événement.

Pour Kendji Girac, le déplacement à Cannes et sa participation au gala ont constitué une parenthèse professionnelle et mondaine, le temps d’une soirée dédiée au networking et aux engagements philanthropiques promus par Eva Longoria.