Mondial U20: l’Argentine maltraite le Nigeria, la Colombie éjecte l’Afrique du Sud

L’Argentine a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde junior après sa victoire écrasante face au Nigeria (4-0) mercredi soir. La Colombie passe également au prochain tour après son succès contre l’Afrique du Sud (3-1).

L’Argentine poursuit son sans-faute à la Coupe du monde U20 2025 qui se déroule au Chili. A Santiago mercredi dans les cadres des huitièmes de finale de la compétition, les Argentins ont explosé le Nigeria. Impressionnants depuis le début du tournoi, les jeunes Albicelestes ont confirmé leur statut en surclassant les Flying Eagles sur le score de 4-0.

Dès les premières minutes, Alejo Sarco a lancé la machine avant que Maher Carrizo, auteur d’un doublé, ne creuse l’écart. Mateo Silvetti a conclu le festival offensif d’une frappe imparable à l’heure de jeu. Avec cette démonstration de force, l’Argentine valide son billet pour les quarts de finale.

De son côté, la Colombie a dû s’employer à Talca pour venir à bout d’une vaillante équipe sud-africaine. Morales a ouvert la marque rapidement, mais Vilakazi a redonné espoir aux Bafana Bafana sur penalty. La réaction colombienne ne s’est pas fait attendre : Villarreal, double buteur, a scellé la victoire (3-1) dans les derniers instants.

