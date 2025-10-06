Coupe du monde U20 2025: seulement trois équipes africaines encore en lice

Le Nigeria, le Maroc et l’Afrique du Sud sont les trois dernières nations africaines encore en lice pour le trophée de la Coupe du monde U20 au Chili.

Seuls trois représentants du continent africain ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U20 de la FIFA, actuellement disputée au Chili : le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Maroc.

Au terme de la phase de groupes, conclue lundi matin, les Flying Eagles du Nigeria ont validé leur qualification après un match nul (1-1) face à la Colombie. L’Afrique du Sud et le Maroc ont également assuré leur place parmi les seize meilleures équipes du tournoi.

Le programme des huitièmes de finale prévoit de belles affiches : le Nigeria affrontera l’Argentine mercredi soir, l’Afrique du Sud retrouvera la Colombie, tandis que le Maroc défiera la Corée du Sud vendredi. Les vainqueurs poursuivront leur route vers les quarts de finale d’un Mondial U20 déjà riche en surprises.