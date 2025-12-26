CAN 2025: l’Egypte, premier qualifié pour les huitièmes de finale

Avec un but de Mohamed Salah sur pénalty, l’Egypte a pris le dessus sur l’Afrique du Sud (1-0) ce vendredi en deuxième journée du groupe B à la CAN 2025. Un précieux succès qui permet aux Pharaons de valider leur ticket pour les huitièmes de finale.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Favoris pour le sacre, l’Egypte disputera le second tour de la CAN 2025. Les Pharaons sont assurés de disputer les huitièmes de finale après leur victoire contre l’Afrique du Sud ce vendredi. Face aux Bafana Bafana dans une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe B, les Egyptiens se sont imposés sur le score 1-0. Un but inscrit sur pénalty par le capitaine Mohamed Salah en fin de première période.

Avec désormais deux victoires en deux sorties, l’Egypte prend seul la tête du groupe B avec 6 points. L’Afrique du Sud suit derrière en deuxième position avec trois points. Séparés sur un score de parité (1-1) un peu plus tôt dans la journée, l’Angola et le Zimbabwe ferment la marche avec un point chacun .