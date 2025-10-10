Mondial 2026 (Q) – Gernot Rohr: « ces matchs sont les plus importants de l’histoire du Bénin »

À l’approche de deux rencontres décisives face au Rwanda et au Nigeria, Gernot Rohr mesure l’enjeu historique qui attend le Bénin. Le technicien franco-allemand espère mener les Guépards vers une première qualification pour la Coupe du monde.

À quelques heures d’un tournant historique, le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a appelé ses joueurs à la concentration et à la détermination avant les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Guépards affrontent le Rwanda ce vendredi, avant un déplacement capital au Nigeria mardi prochain.

Le Bénin, actuellement en tête du groupe C, peut décrocher une qualification historique pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique en cas de double victoire. « Ces matchs contre le Rwanda et le Nigeria sont, à mon sens, les deux plus importants de l’histoire du Bénin. Les joueurs le savent et mesurent pleinement l’enjeu », a déclaré le technicien franco-allemand en conférence de presse.

Rohr, ancien sélectionneur du Nigeria, connaît bien la pression de ce type de rendez-vous. Il a souligné « l’ampleur exceptionnelle » de ces deux rencontres, essentielles pour concrétiser le rêve d’une première participation béninoise à une phase finale de Coupe du monde.

En juin 2024, les Guépards avaient déjà créé la surprise en s’imposant 2-1 face aux Super Eagles, infligeant au Nigeria sa seule défaite dans ces éliminatoires. De leur côté, les Nigérians affronteront d’abord le Lesotho vendredi, en Afrique du Sud, avant de recevoir le Bénin mardi au stade international Godswill Akpabio d’Uyo, pour ce qui s’annonce comme une véritable finale du groupe.