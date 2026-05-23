Bénin: Patrice Talon nomme un nouveau DG à la tête du CHIC

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) change de tête. Un nouveau directeur général est nommé en remplacement de Karin Istin.

À la veille de son départ de sa fonction de président de la République, Patrice Talon a procédé à une nouvelle nomination à la tête du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC). Par décret en date du 22 avril 2026, signé en Conseil des ministres, Pierre Thépot devient le directeur général de cette structure sanitaire de référence.

Sa désignation intervient sur proposition du ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin et le décret porte également la signature du ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni.

Pierre Thépot succède à Karine Istin, nommée en juillet 2024. Il est ainsi le deuxième dirigeant à prendre les rênes du CHIC depuis son ouverture.

En dix ans de gouvernance, Patrice Talon a fait du CHIC l’un de ses projets phares dans le secteur de la santé. Par décret n°2023‑691 du 20 décembre 2023, le « projet CHIC » avait été consacré comme une réforme majeure visant à moderniser l’offre hospitalière au Bénin.

Cette nomination marque une étape importante dans la continuité de la gestion de l’hôpital, appelé à jouer un rôle central dans le système sanitaire béninois.