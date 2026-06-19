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Mondial 2026 : pari gratuit Turquie – Paraguay, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de Turquie – Paraguay, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Turquie VS Paraguay, le 20/06/2026 04:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 20/06/2026 04:00 au Levi's Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

Turquie
A venir Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00 Groupe D
Avant-match

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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