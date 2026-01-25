Mondial 2026 : Pape Gueye avant le match contre la France

Le Sénégal, sacré champion d’Afrique, retrouvera la France lors de la Coupe du monde 2026 : un duel attendu et symbolique que le milieu sénégalais Pape Gueye, aujourd’hui à Villarreal, aborde avec ambition et sérénité.

À quelques mois de cette confrontation très médiatisée, Pape Gueye s’est exprimé sur le rendez-vous face aux Bleus lors d’une interview accordée à Téléfoot. Le joueur des Lions de la Teranga a rappelé l’importance historique de cette affiche pour le football sénégalais et la charge émotionnelle qu’elle représente pour plusieurs générations.

Revenant sur le souvenir de 2002, Gueye a mentionné la place qu’occupe encore aujourd’hui ce match dans la mémoire collective du pays : « Nos aînés ont déjà joué ce match. Au Sénégal, tout le monde connaît ce match de 2002, El-Hadji Diouf en parle souvent (rires) », a-t-il confié.

Pape Gueye exprime confiance et détermination

Conscient de la qualité de l’adversaire, l’international sénégalais refuse toutefois de se laisser impressionner par la renommée des Bleus. « Ça va être un bon match, ils ont énormément de talents. Après, nous aussi », a déclaré Gueye, insistant sur l’équilibre entre respect de l’adversaire et confiance en les capacités de son équipe.

Fort du statut de champion d’Afrique, le Sénégal entend aborder cette rencontre en jouant pleinement sa chance. Pape Gueye a souligné la volonté collective des Lions de la Teranga : « On va se battre avec nos armes, je pense qu’on peut rivaliser avec les plus belles nations du monde. On peut gagner ce genre de match, j’espère qu’on va le faire, on va tout faire pour », a-t-il ajouté, réaffirmant l’ambition de son équipe pour la Coupe du monde 2026.

Le rappel de la victoire sénégalaise sur la France en 2002 (1-0) lors du match d’ouverture du Mondial figure comme une référence partagée entre générations. Pape Gueye a évoqué ce précédent comme une source d’inspiration, précisant que la jeune génération connaît et respecte cet épisode historique du football sénégalais.

Interrogé sur la préparation et l’état d’esprit, le joueur de Villarreal a mis en avant la sérénité et la détermination du groupe, sans développer de détails tactiques ni évoquer de choix sportifs. Ses propos soulignent surtout la dimension collective et symbolique du duel entre le Sénégal et la France à la Coupe du monde 2026.

Le rendez-vous suscite déjà une forte attente, tant au Sénégal que chez les observateurs internationaux. Les déclarations de Pape Gueye viennent alimenter le discours d’une équipe qui se dit prête à défendre son statut et à lutter sur la scène mondiale, portée par l’histoire et la volonté de la génération actuelle.