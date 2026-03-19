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Monde

Mondial 2026: l’Iran prêt à boycotter les États-Unis sans renoncer à la compétition

Entre tensions diplomatiques et incertitudes logistiques, la sélection iranienne maintient sa préparation pour la Coupe du monde 2026, tout en refusant, à ce stade, de disputer ses matches sur le sol américain.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Les joueurs iraniens qui célèbrent la victoire contre le pays de Galles au Mondial 2022
Les joueurs iraniens qui célèbrent la victoire contre le pays de Galles au Mondial 2022 @Franceinfo
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Le flou persiste autour de la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026. Mercredi, le président de la fédération, Mehdi Taj, a confirmé que la sélection poursuivait sa préparation, tout en laissant planer le doute sur sa présence aux États-Unis. Dans une vidéo relayée par l’agence Fars, le dirigeant a affiché une position claire : « Nous allons nous préparer pour la Coupe du monde. Nous boycotterons les États-Unis, mais pas le tournoi. »

Cette prise de position s’inscrit dans un climat de fortes tensions diplomatiques entre Iran et les États-Unis, qui complique l’organisation logistique de la compétition pour la sélection iranienne. Selon le calendrier actuel, l’Iran doit disputer ses trois matches de phase de groupes sur le sol américain : à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande et à la Belgique, puis à Seattle contre l’Égypte.

Des discussions en cours avec la FIFA

Face à cette situation, la fédération iranienne a engagé des discussions avec la FIFA afin d’envisager une relocalisation de ses rencontres, possiblement au Mexique, coorganisateur du tournoi. Pour l’heure, l’instance internationale reste ferme : le calendrier officiel demeure inchangé. Prévue à partir de juin 2026, la compétition se déroulera dans 16 villes réparties entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, dans un format inédit à 48 équipes.

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