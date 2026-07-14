Audrey Crespo-Mara révèle que Thierry Ardisson lui a demandé de refaire sa vie après sa mort

Le 14 juillet 2025, le décès de Thierry Ardisson, célèbre animateur français, a profondément marqué le monde des médias et ses proches. Un an après sa disparition survenue à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer du foie, sa veuve Audrey Crespo-Mara s’est exprimée avec une grande émotion, partageant les derniers mots que lui a adressés son époux juste avant son décès. Figures majeures dans le paysage audiovisuel français, Thierry Ardisson, notamment connu pour avoir animé le programme emblématique « Tout le monde en parle » sur France 2, et Audrey Crespo-Mara, journaliste reconnue de TF1, ont donc traversé ensemble cette douloureuse épreuve.

Ce jour anniversaire sonne comme un rappel poignant du départ d’une icône de la télévision française. Audrey Crespo-Mara, également mère de deux garçons dont le footballeur professionnel Sékou Mara, a accepté de revenir sur ces instants intenses lors d’un entretien accordé à Paris Match. Elle a évoqué avec sensibilité le courage et la dignité de Thierry Ardisson dans ses derniers moments. Juste avant son dernier souffle, l’animateur lui aurait confié son souhait qu’elle puisse retrouver le bonheur et reconstruire sa vie affective, des mots empreints d’amour et de prévoyance malgré la gravité de la situation.

La journaliste a révélé : « Il m’a dit qu’il voulait que je sois heureuse, que je refasse ma vie, que j’étais faite pour être aimée ». Ce témoignage, chargé d’émotion, contraste avec la réponse d’Audrey Crespo-Mara, qui, en refermant ce dernier dialogue, lui aurait répondu qu’elle ne pouvait lui promettre cette évolution aujourd’hui. Ce moment intime et douloureux souligne la profondeur de leur lien et la difficulté à envisager la vie après la perte d’un conjoint, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une figure aussi emblématique.

Audrey Crespo-Mara dévoile le cadeau touchant de sa belle-fille pour commémorer l’anniversaire

Ce 14 juillet 2026, si Audrey Crespo-Mara a choisi une attitude discrète sur les réseaux sociaux, elle a néanmoins tenu à rendre hommage à sa belle-fille Ninon par un geste émouvant. Sur Instagram, elle a partagé un dessin réalisé au crayon à papier par la jeune femme, une reproduction fidèle d’une photo d’elle avec Thierry Ardisson, immortalisant l’amour qui les unissait. En légende, elle a simplement écrit : « Merci ma chère Ninon », soulignant par cette attention la force des liens familiaux dans cette période de deuil.

Par ailleurs, messages et hommages ont afflué sur différentes plateformes, notamment sur X et Instagram, où de nombreux anonymes et proches ont exprimé leur soutien et leur souvenir du couple Ardisson-Crespo-Mara. Parmi ces messages se distinguent des paroles de réconfort telles que : « Chaleureuses et affectueuses pensées car il y a des dates qui changent une vie » ou encore : « Votre couple restera toujours vivant, toujours lumineux et joyeux à l’intérieur de vous ». Ces témoignages reflètent l’impact durable de Thierry Ardisson dans le cœur du public et dans le quotidien de ses proches.