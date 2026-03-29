Mondial 2026 : le sélectionneur sénégalais Pap Thiaw apporte son soutien à la RDC

Pap Thiaw, le sélectionneur sénégalais, a affiché son soutien public à la République démocratique du Congo avant la finale des barrages intercontinentaux qui opposera les Léopards à la Jamaïque le 31 mars à 21h00 GMT, au stade Akron de Guadalajara. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien international a tenu un message marqué par la solidarité, estimant que l’enjeu dépassait largement les seules frontières congolaises.

Dans une story publiée sur Instagram, il s’est directement adressé aux joueurs dirigés par Sébastien Desabre, les encourageant à tout donner sur la pelouse et à défendre avec fierté les couleurs de leur pays. Le technicien a insisté sur le fait que l’ensemble du continent suit cette échéance et a appelé les Léopards à saisir cette opportunité pour inscrire une page importante de leur histoire.

Ce soutien intervient alors que la RDC se prépare pour une rencontre chargée d’enjeux, où chaque décision et chaque action sur le terrain pourraient faire basculer des milliers d’espoirs. Les propos de Thiaw résonnent comme un encouragement collectif, rappelant que la qualification du pays congolais représenterait une réussite pour tout le football africain, au-delà de la seule nation concernée.

Ambiance et responsabilités

La tension promet d’être élevée pour ce match décisif. Les joueurs congolais porteront la pression des supporters et des observateurs, tandis que les encouragements venus de leurs homologues africains contribuent à créer une atmosphère particulière. Forts de ces marques de confiance, les Léopards comptent sur leur combativité et leur cohésion pour tenter d’obtenir le précieux billet pour la Coupe du monde 2026. Pour rappel, la RDC affronte la Jamaïque en finale du barrage intercontinental pour une place en Coupe du monde 2026, ce qui représenterait le retour des Léopards à la Coupe du monde 52 ans après leur seule participation, en 1974, sous le nom de Zaïre. Le match se joue le 31 mars 2026 à l’Estadio Akron, au Mexique.

Ce duel est décrit comme « le match du siècle » pour la RDC, car la victoire permettrait à la RDC de devenir la 10ᵉ nation africaine qualifiée pour le Mondial 2026. La Jamaïque, qualifiée après un parcours dans les barrages de la CONCACAF, est donc le dernier obstacle entre les Congolais et une nouvelle participation au plus grand tournoi mondial.