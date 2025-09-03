PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img

Mondial 2026 (Q): le Gabon déroule aux Seychelles

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Accueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Afrique-Sport image/svg+xml Mondial 2026 (Q): le Gabon déroule aux Seychelles
L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang
L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang
-Publicité-
. .

Avec un triplé de Dennis Bouanga, le Gabon a massacré les Seychelles (4-0) ce mercredi à l’occasion de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

C’est une victoire précieuse pour le Gabon dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Les Panthères ont pris trois points ce mercredi après leur victoire face aux Seychelles.

Opposés à des adversaires limités tant défensivement qu’offensivement, les Gabonais se sont imposés sur le score sans appel de 4-0. Dennis Bouanga, auteur d’un triplé, et Yannis M’Bemba ont signé les quatre buts de la partie.

Avec cette démonstration de force, le Gabon prend la tête du groupe F, devant la Côte d’Ivoire qui affrontera le Burundi vendredi prochain.

-Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Europe

Lamine Yamal: « Si je ne gagne pas le Ballon d’Or, je….»

Europe

Barça: Fermin Lopez revient sur son transfert avorté à Chelsea

Côte d'Ivoire

Ligue des champions féminine UFOA B: Bayelsa Queens et l’ASEC Mimosas en finale

Afrique du Sud

Afrique du Sud: cascade de blessures avant les chocs face au Lesotho et au Nigeria

Europe

Ballon d’Or 2025: Yamal ou Dembélé? Dani Carvajal a fait son choix

Europe

Barça: Lamine Yamal écarte toute volonté de départ de Fermín López

Bénin

Championnat national de tennis: Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga au sommet

Europe

Bundesliga: Xavi décline l’offre du Bayer Leverkusen

Europe

PSG: Gianluigi Donnarumma signe à Manchester City

Europe

Bayer Leverkusen: Erik ten Hag « surpris » par son limogeage

VOIR TOUS LES FLASHS