Mondial 2026 (Q): le Gabon déroule aux Seychelles

Avec un triplé de Dennis Bouanga, le Gabon a massacré les Seychelles (4-0) ce mercredi à l’occasion de la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

C’est une victoire précieuse pour le Gabon dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Les Panthères ont pris trois points ce mercredi après leur victoire face aux Seychelles.

Opposés à des adversaires limités tant défensivement qu’offensivement, les Gabonais se sont imposés sur le score sans appel de 4-0. Dennis Bouanga, auteur d’un triplé, et Yannis M’Bemba ont signé les quatre buts de la partie.

Avec cette démonstration de force, le Gabon prend la tête du groupe F, devant la Côte d’Ivoire qui affrontera le Burundi vendredi prochain.