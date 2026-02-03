Gabon

Gabon: 605 candidats en lice pour devenir le nouveau sélectionneur national

Le poste de sélectionneur des Panthères du Gabon a attiré 605 candidats, témoignant de l’intérêt croissant pour l’équipe nationale à l’international.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang
La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a enregistré un engouement sans précédent à l’issue de son appel d’offres pour le poste de sélectionneur national. Pas moins de 605 candidats, majoritairement Européens, ont manifesté leur intérêt pour diriger les Panthères. Cette affluence exceptionnelle est une source de fierté pour la FEGAFOOT, qui y voit le signe de l’attractivité internationale croissante de l’équipe nationale gabonaise.

Le processus de recrutement se poursuit désormais avec l’examen des dossiers par le Comité exécutif (Comex) et un panel d’experts comprenant la Direction technique nationale, l’Association des éducateurs et entraîneurs du Gabon ainsi que l’Association des clubs de première division. Cette étape, prévue du 4 au 10 février 2026, permettra de constituer une short-list de trois candidats avant le choix final et l’officialisation du futur sélectionneur.

Le Comex rappelle que le futur entraîneur et son staff devront présenter un projet ambitieux et structuré, capable de renforcer les acquis de la sélection et de hisser les Panthères parmi les équipes les plus respectées du continent.


