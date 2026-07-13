Mercato: Joan Laporta ferme la porte à un départ de Raphinha

Malgré les arrivées d’Anthony Gordon et le transfert imminent de Karim Adeyemi, le FC Barcelone n’envisage pas de se séparer de Raphinha. Joan Laporta a réaffirmé que l’international brésilien demeure un élément incontournable de l’effectif blaugrana.

Joan Laporta a mis fin aux spéculations autour de l’avenir de Raphinha. Le président du FC Barcelone a assuré que l’ailier brésilien ne quitterait pas le club lors du mercato estival. Ces dernières semaines, les renforts offensifs du Barça, avec le recrutement d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle United et l’arrivée imminente de Karim Adeyemi en provenance du Borussia Dortmund, avaient alimenté les rumeurs d’un possible départ de Raphinha.

Mais le dirigeant catalan a tenu à clarifier la position du club. « Nous ne voulons pas que Raphinha parte. C’est un joueur clé pour nous », a affirmé Joan Laporta, dans des propos rapportés par le spécialiste du mercato Fabrizio Romano. Le président blaugrana a également démenti tout lien entre les nouvelles recrues offensives et l’avenir de l’ancien joueur de Leeds United. « Les arrivées de Gordon et d’Adeyemi ne sont pas liées à un départ de Raphinha. Cela ne signifie absolument pas que Raphinha va quitter le club », a-t-il assuré. Le FC Barcelone entend ainsi conserver l’international brésilien, considéré comme l’un des piliers du projet sportif pour la saison à venir.