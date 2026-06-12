Mondial 2026 : le Brésil et le Maroc ouvrent le groupe C avec un choc à New York

Le Brésil affronte le Maroc samedi 13 juin 2026 à 23 h 00 GMT+1 au New York New Jersey Stadium, pour son entrée dans le Groupe C de la Coupe du monde 2026. Ce premier rendez-vous de la phase de groupes oppose une sélection brésilienne conduite par Carlo Ancelotti à un Maroc qui veut confirmer son rang après son parcours majeur lors du Mondial 2022.

Le match pèse déjà dans l’équilibre du groupe. Le Brésil vise un départ maîtrisé dans une compétition où il arrive avec un nouveau cadre technique et un secteur offensif renforcé par le retour de Neymar Jr. Le Maroc aborde cette affiche avec l’ambition de rester parmi les références africaines au niveau mondial.

La rencontre se jouera dans l’un des grands sites américains du tournoi, le New York New Jersey Stadium. Pour les deux équipes, l’enjeu immédiat est d’éviter une entrée en matière sous pression avant la suite de la phase de groupes, dans un format où chaque point peut peser rapidement.

Le Brésil a confié son banc à Carlo Ancelotti en mai 2025. Le technicien italien doit donner de la stabilité à une sélection qui conserve un potentiel offensif élevé. Le Maroc évolue sous les ordres de Mohamed Ouahbi, nommé en mars 2026, avec une ossature toujours portée par plusieurs cadres expérimentés.

Les deux sélections avancent aussi avec des choix de liste déjà importants. Neymar Jr. fait son retour avec le Brésil après une longue absence en sélection, tandis qu’Antony n’a pas été retenu. Côté marocain, Achraf Hakimi reste une figure centrale, alors que Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli sont absents et ont été remplacés par Marwane Saâdane et Amine Sbaï.

Zoom sur le Brésil

Le Brésil débute ce Mondial avec Carlo Ancelotti dans un rôle très attendu. Son arrivée a installé un nouveau cycle autour d’une idée claire, préserver la créativité offensive tout en recherchant davantage d’équilibre. Cette première sortie contre le Maroc donnera une première mesure de cette construction dans une compétition majeure.

Le retour de Neymar Jr. constitue l’un des éléments les plus suivis de la préparation brésilienne. Son expérience, sa capacité à fixer les défenses et son influence dans les zones de création peuvent peser dans un match d’ouverture où la gestion émotionnelle compte autant que la qualité technique.

L’absence d’Antony confirme aussi la concurrence élevée dans le secteur offensif brésilien. Ancelotti dispose d’un réservoir large, mais le défi sera de transformer cette richesse individuelle en animation cohérente face à une équipe marocaine capable de fermer les espaces et de se projeter vite.

Pour le Brésil, cette affiche est moins un simple test qu’un premier marqueur. Une victoire placerait la Seleção dans une position favorable dès la première journée. Un résultat moins net exposerait déjà le groupe à une pression accrue dans la suite du Groupe C.

Zoom sur le Maroc

Le Maroc arrive avec une réputation consolidée depuis son parcours historique en 2022. La sélection marocaine n’aborde plus ce type d’affiche comme un outsider lointain, mais comme une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations si son organisation reste solide.

Mohamed Ouahbi dirige son premier grand tournoi mondial à la tête des Lions de l’Atlas. Sa mission est de prolonger l’élan récent tout en adaptant l’équipe à l’exigence d’un groupe où l’entrée contre le Brésil impose immédiatement un haut niveau de concentration.

Achraf Hakimi reste l’un des repères majeurs du Maroc. Son impact dans le couloir, son expérience internationale et son poids dans le vestiaire en font un joueur central pour contenir les temps forts brésiliens et accompagner les transitions marocaines.

Le Maroc devra toutefois composer sans Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli. Les arrivées de Marwane Saâdane et Amine Sbaï modifient les options du groupe, sans changer l’enjeu principal de cette première journée. Résister à la qualité brésilienne, rester compact et exploiter les espaces laissés par l’adversaire.

Brésil - Maroc A venir

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet 13/06

23:00 Brésil - Maroc New York New Jersey Stadium Groupe C A venir Avant-match 14/06

02:00 Haïti - Écosse Boston Stadium Groupe C A venir 19/06

23:00 Écosse - Maroc Boston Stadium Groupe C A venir 20/06

01:30 Brésil - Haïti Philadelphia Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Écosse - Brésil Miami Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Maroc - Haïti Atlanta Stadium Groupe C A venir