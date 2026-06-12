Mondial 2026 : le Brésil et le Maroc lancent le Groupe C à New York

Le Brésil affronte le Maroc samedi 13 juin 2026 à 23h00 GMT plus 1 au New York New Jersey Stadium, pour le premier match du Groupe C de la Coupe du monde 2026. Ce rendez-vous de phase de groupes doit fixer d’entrée le niveau d’ambition de deux sélections attendues, entre le favori sud-américain et un représentant africain installé parmi les équipes les plus suivies du tournoi.

La Seleção aborde cette entrée en lice sous la direction de Carlo Ancelotti, nommé sélectionneur en mai 2025 avec la mission de replacer le Brésil au premier plan mondial. Le Maroc se présente avec Mohamed Ouahbi, en poste depuis mars 2026, et l’objectif de prolonger l’élan né de son parcours historique lors de la Coupe du monde 2022.

Le match pèse déjà dans l’équilibre du Groupe C. Une victoire offrirait un premier avantage dans la course à la qualification, tandis qu’un faux pas obligerait l’une des deux équipes à courir rapidement après des points. Dans un format de tournoi où le départ compte, le duel de New York New Jersey peut orienter la suite du premier tour.

Le Brésil arrive avec un secteur offensif placé au centre du projet d’Ancelotti. Neymar Jr fait son retour en sélection après une longue absence, tandis qu’Antony ne figure pas dans le groupe retenu pour la compétition. Cette donnée renforce l’attention autour des choix offensifs du technicien italien et de la capacité brésilienne à trouver un équilibre entre talent individuel et maîtrise collective.

Le Maroc s’appuie de son côté sur son capitaine Achraf Hakimi, cadre de l’équipe et référence du flanc droit. Les Lions de l’Atlas devront toutefois composer sans Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli, remplacés dans le groupe par Marwane Saâdane et Amine Sbaï. La présence d’Ayyoub Bouaddi ajoute un profil jeune à une sélection qui cherche à confirmer son rang sur la scène mondiale.

Zoom sur le Brésil

Le Brésil démarre ce Mondial avec un nouveau cycle déjà très observé. L’arrivée de Carlo Ancelotti a donné une dimension particulière à la préparation, tant l’ancien entraîneur du Real Madrid porte une expérience rare du très haut niveau. Son mandat est associé à une volonté de remettre de la structure autour d’un vivier offensif dense.

Le retour de Neymar Jr constitue l’un des principaux marqueurs de la liste brésilienne. Après deux ans et demi d’absence en sélection, l’attaquant retrouve une compétition majeure avec un statut sportif et symbolique fort. Sa capacité à peser dans la création, à accélérer le jeu et à attirer les défenseurs sera l’un des points suivis dès cette première rencontre.

Le Brésil devrait aussi être attendu sur sa gestion du rythme. Face à une équipe marocaine réputée pour son organisation et son intensité, la Seleção aura besoin de contrôler les temps faibles autant que de faire parler sa qualité technique. L’enjeu ne se limite pas au résultat, il concerne aussi la manière dont le groupe d’Ancelotti entre dans une compétition où chaque favori est immédiatement exposé.

L’absence d’Antony, non retenu pour le tournoi, ferme une option dans le couloir offensif mais ne réduit pas la profondeur du réservoir brésilien. Elle peut en revanche modifier les associations offensives et les équilibres de départ, un domaine sur lequel Ancelotti est attendu depuis sa prise de fonctions.

Zoom sur le Maroc

Le Maroc commence son tournoi avec une base compétitive héritée de ses dernières années internationales. Sa demi-finale au Mondial 2022 a changé son statut et installé une attente plus forte autour des Lions de l’Atlas. L’équipe n’avance plus seulement comme outsider, elle doit désormais confirmer face aux grandes nations.

Mohamed Ouahbi, nommé en mars 2026, dirige cette entrée en lice avec un groupe qui conserve des repères importants. Achraf Hakimi reste le capitaine et l’un des joueurs les plus influents de la sélection. Son apport défensif, sa capacité à se projeter et son expérience des grands rendez-vous seront essentiels contre une attaque brésilienne annoncée comme l’un des grands dangers du tournoi.

Les forfaits de Nayef Aguerd et Abde Ezzalzouli privent le Maroc de deux éléments identifiés dans son groupe initial. Les arrivées de Marwane Saâdane et Amine Sbaï offrent des solutions supplémentaires, mais imposent aussi une adaptation dans la gestion de l’effectif. Dans ce contexte, la solidité collective sera un levier central pour limiter les espaces et rester dans le match.

Ayyoub Bouaddi fait partie des profils à suivre dans cette sélection marocaine. Sa présence illustre la volonté d’associer cadres confirmés et jeunes talents. Face au Brésil, le Maroc aura l’occasion de mesurer d’emblée sa capacité à rester compétitif contre une référence mondiale, avec un premier résultat qui pourrait peser lourd dans la suite du Groupe C.

Brésil - Maroc A venir

Calendrier Groupe C Voir le Calendrier Complet 13/06

23:00 Brésil - Maroc New York New Jersey Stadium Groupe C A venir Avant-match 14/06

02:00 Haïti - Écosse Boston Stadium Groupe C A venir 19/06

23:00 Écosse - Maroc Boston Stadium Groupe C A venir 20/06

01:30 Brésil - Haïti Philadelphia Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Écosse - Brésil Miami Stadium Groupe C A venir 24/06

23:00 Maroc - Haïti Atlanta Stadium Groupe C A venir