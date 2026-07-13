Isabelle Ithurburu : son cauchemar lors de son remplacement au JT de 13h de TF1

Chaque été, le journal de 13 heures de TF1 change de visage, offrant aux téléspectateurs une nouvelle expérience de présentation. Cette période estivale 2026 ne déroge pas à la règle puisque pour la deuxième année consécutive, Isabelle Ithurburu reprend les commandes du rendez-vous télévisé incontournable durant les vacances de Marie-Sophie Lacarrau. Cette énergique journaliste sportivo-médiatique s’est imposée dans ce rôle exigeant qu’elle maîtrise désormais pleinement, comme elle l’a récemment confié lors d’un entretien accordé à Télé-Loisirs.

Isabelle Ithurburu, connue initialement pour sa carrière dans le journalisme sportif et son lien fort avec le rugby, a vécu un réel parcours d’adaptation avant de s’installer avec assurance à la présentation du journal télévisé de la mi-journée. Dans son interview publiée le 5 juillet, elle reconnaît que son premier passage devant la caméra dans ce rôle principal lui avait causé un grand stress, jusqu’à perturber ses nuits. Elle raconte avoir eu « des cauchemars la nuit », témoignant d’une peur réelle de ne pas être à la hauteur, notamment en raison de son passage d’un univers sportif vers un journal d’actualité généraliste. Une appréhension renforcée par le fait qu’elle craignait le scepticisme des téléspectateurs, habitués à la figure de Marie-Sophie Lacarrau, qu’elle remplace temporairement.

Isabelle Ithurburu : Un positionnement solide et une confiance retrouvée à TF1

Depuis sa première expérience, la journaliste a gagné en sérénité et en confiance. « J’y vais plus tranquille et avec énormément d’envie, parce que je sais ce qui m’attend », déclare Isabelle Ithurburu, soulignant que cette maîtrise n’est pas synonyme de complaisance, mais résulte d’une réelle connaissance du terrain. Elle explique que sa crainte principale était de ne pas réussir à suivre le « tempo du direct », une dimension essentielle dans le cadre du journal télévisé à une heure aussi stratégique. Finalement, les imprévus qu’elle considère comme le « sel de ce métier » sont devenus une source d’adrénaline qu’elle apprécie pleinement.

Cette aisance retrouvée s’inscrit dans l’authenticité de la journaliste, qui insiste sur le fait de ne jamais « jouer un rôle » mais d’adopter un ton naturellement accessible et sincère face aux téléspectateurs. Cette approche a contribué à sa réussite et à l’acceptation de cette nouvelle fonction, consolidant sa place parmi les figures du journalisme d’information grand public sur la chaîne.

Par ailleurs, cette promotion et cette nouvelle visibilité ont une signification particulière pour sa famille. Ses parents, Mado et Auguste, fidèles téléspectateurs de TF1, manifestent une grande fierté de voir leur fille évoluer sur la même chaîne qu’eux affectionnent depuis longtemps. Jean-Pierre Pernaut, ancien emblème du journal de 13 heures, était une véritable idole pour son père, et ils sont également des supporters de Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice titulaire. L’entrée d’Isabelle Ithurburu dans cet univers, et plus encore la prise de relais lors des vacances, a été accueillie comme un moment marquant pour la famille. Elle relate que ses parents lui envoient systématiquement des messages de soutien avant chaque remplacement, soulignant la place particulière que représente son parcours pour eux.