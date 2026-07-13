Miss France 2027 : découvrez les neuf candidates régionales déjà élues

Le 6 décembre 2025, Hinaupoko Devèze a été couronnée Miss France 2026 lors d’une cérémonie grandiose au Zénith d’Amiens, rassemblant des milliers de spectateurs en direct et des millions de téléspectateurs à travers le pays. À 23 ans, cette jeune Tahitienne vit une année exceptionnelle, soutenue par sa marraine, Camille Cerf. Cependant, comme chaque année, son règne prendra fin dans cinq mois, ouvrant la voie à une nouvelle Miss France. Depuis le 26 avril 2026, les comités régionaux œuvrent dans une effervescence palpable pour désigner les candidates qui représenteront leurs régions respectives lors de l’élection nationale. Si la date et le lieu de l’élection Miss France 2027 restent encore inconnus, neuf candidates sont déjà officiellement sélectionnées et se préparent à concourir face à Jean-Pierre Foucault, maître de cérémonie emblématique. Découvrez les profils de ces prétendantes à la couronne.

Justine Bourrelier, 25 ans, sera la représentante du Centre-Val de Loire. Originaire de Chartres, cette blonde d’1,76 mètre est une habituée des concours de beauté puisqu’il s’agit de sa troisième participation à l’élection régionale. Après un BTS en Management des Unités Commerciales et quatre années d’études en école de commerce à Rennes, elle occupe aujourd’hui le poste de responsable de 117 restaurants Burger King dans l’ouest de la France. Passionnée de danse, qu’elle a pratiquée durant quatorze ans, elle intègre également le sport dans son quotidien. Justine est aussi engagée auprès de l’UNICEF en Eure-et-Loir, ce qui témoigne de son investissement social. La dernière Miss Centre-Val de Loire à avoir décroché la couronne nationale est Flora Coquerel, élue Miss France en 2014.

Solène Videau, 22 ans, portera les couleurs de l’Aquitaine. Originaire de Mérignac en Gironde, elle avait déjà été première dauphine lors de l’élection Miss Bordeaux en 2023 et a depuis poursuivi sa route vers Miss Aquitaine. Étudiante en mode, Solène travaille parallèlement dans le secteur de l’événementiel et nourrit le rêve de devenir styliste. Elle se voit en ambassadrice d’un message d’authenticité, d’ouverture et de liberté, et souhaite défendre des causes telles que la confiance en soi, l’égalité et l’émancipation. La dernière Miss Aquitaine sacrée Miss France est Mélody Vilbert en 1995.

Du côté de la Normandie, Pauline Gourlez, 21 ans, originaire de Giberville près de Caen, a été élue Miss Calvados 2026 le 2 avril dernier. Comptable de profession, cette jeune femme passionnée d’équitation, de photographie et de mannequinat milite pour l’inclusion des personnes en situation de handicap, une cause qui lui tient à cœur, notamment parce qu’elle a un cousin handicapez. Pauline est également apparue dans le clip « Je t’ai cherché » du chanteur Lennon. La Normandie compte parmi ses anciennes Miss Miss France 2021, Amandine Petit.

Ilona Perrot, 23 ans, sera Miss Bourgogne 2027. Élue au parc des expositions L’Eduen à Autun, cette native de la Nièvre est infirmière en soins psychiatriques. Danseuse depuis l’enfance, elle entend sensibiliser le public à la santé mentale et encourager le don du sang. Il s’agit de sa deuxième participation à l’élection Miss Bourgogne. Marine Lorphelin, Miss France 2013, fut la dernière Bourgogne à porter la couronne nationale.

En Martinique, Maureen-Alycia Lucea-Merlin, 24 ans, a été élue Miss Martinique 2026. Originaire de Fort-de-France, titulaire d’un master en direction d’établissements de santé, elle travaille comme responsable hébergement dans un Ehpad. Très engagée, elle a débuté sa carrière dans le secteur du handicap, un milieu qui l’a profondément marquée. Maureen désire désormais représenter fièrement la Polynésie Française, tout en portant un message fort par rapport à son identité métisse. La dernière Miss Martinique sacrée Miss France est Angélique Angarni-Filopon en 2025.

Chiara Blazevic, 24 ans, aura l’honneur de représenter l’Alsace. Étudiante en alternance dans l’événementiel, cette jeune femme dynamique originaire de Rantzwiller avait déjà fini quatrième dauphine de Miss Alsace il y a cinq ans. Son engagement porte sur la sensibilisation des jeunes aux dangers des réseaux sociaux. Chiara se décrit comme souriante et perfectionniste. Delphine Wespiser, Miss France 2012, fut la dernière Miss Alsace à avoir décroché la couronne.

À Tahiti, Leia Diard succède à Hinaupoko Devèze comme Miss Tahiti. Âgée de 22 ans et diplômée d’une licence en administration économique et sociale obtenue à Paris, elle est fière de son métissage entre un père métropolitain et une mère polynésienne. Passionnée de la danse traditionnelle Ori Tahiti, Leia souhaite défendre la cause de l’endométriose, une maladie qu’elle connaît de près puisque sa mère en souffre. Elle s’engage à être la voix des femmes concernées par cette maladie.

Juliette Gauthier, originaire du Boulou dans les Pyrénées-Orientales, a été élue Miss Roussillon le 5 juillet dernier au théâtre de la mer de Canet-en-Roussillon. Cette kinésithérapeute de 22 ans, mesurant 1,74 m, est empathique, persévérante et engagée auprès de l’association Un rêve, un sourire, qui réalise les rêves d’enfants atteints de handicap. Ancienne personne en fauteuil roulant à cause d’une maladie de naissance, sa détermination personnelle figure parmi ses plus grandes forces. Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, élue sous le titre de Miss Languedoc, est la dernière lauréate de cette région.

Enfin, Sandra Justine, 23 ans, a été élue Miss Guyane lors d’une cérémonie disputée le 11 juillet à Matoury. Originaire de Kourou, cette métisse mesure 1,77 m et travaille en tant qu’infirmière coordinatrice en petite enfance. Dyslexique, elle a surmonté de nombreuses difficultés scolaires et use désormais de sa notoriété pour sensibiliser au handicap lié à l’apprentissage. Alicia Aylies, Miss France 2017, demeure la seule Miss Guyane à avoir remporté la couronne nationale.

Par ailleurs, le calendrier des élections régionales se poursuit dans toute la France et ses territoires d’outre-mer, avec des dates déjà fixées jusqu’à fin septembre 2026. Parmi les prochaines échéances figurent notamment l’élection Miss Guadeloupe le 16 juillet au Palais des Sports du Gosier, Miss Corse le 23 juillet à Porticcio, Miss Provence le 24 juillet à Saint-Raphaël, ainsi que Miss Réunion le 22 août à Saint-Denis. Ces concours régionaux restent les étapes indispensables avant la grande soirée de Miss France, dont le lieu et la date seront annoncés ultérieurement.