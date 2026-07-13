Jean-Pierre Castaldi révèle pourquoi il a été viré de Fort Boyard

Fort Boyard, émission emblématique du service public français diffusée depuis 1990, continue de marquer les esprits chaque été avec ses aventures dans le légendaire fort situé entre l’île d’Oléron et l’île d’Aix. Ce jeu d’adresse et d’énigmes, qui a vu de nombreux animateurs se succéder, a connu une phase particulièrement notable entre 2000 et 2002 avec la présence de Jean-Pierre Castaldi à sa tête. L’acteur et animateur, aujourd’hui âgé de 81 ans, est revenu sur les raisons de son éviction rapide avant l’arrivée d’Olivier Minne, qui a ensuite marqué durablement le programme.

L’histoire de Fort Boyard débute avec Patrice Laffont, premier visage connu du jeu, épaulé successivement par plusieurs co-animatrices comme Sophie Davant et Cendrine Dominguez. Malgré cet ancrage fort, le début des années 2000 a offert un nouveau visage à l’émission : celui de Jean-Pierre Castaldi. À la fois acteur et présentateur, Castaldi a investi le rôle avec intensité, faisant preuve d’une autorité marquée notamment envers les Maîtres du Temps, personnages clés du Fort. Son approche très directe et ferme, considérée comme trop intrusive par la production, lui a valu d’être remercié après seulement deux saisons. Selon ses propres déclarations recueillies lors du podcast Face à la juge Gruwez pour la RTBF, cette éviction s’expliquerait par son implication trop prononcée, notamment dans la manière dont il interagissait avec les autres protagonistes du jeu, jouant un rôle presque « trop engagé ».

Jean-Pierre Castaldi et la dynamique interne de Fort Boyard

Jean-Pierre Castaldi a expliqué que son départ de l’émission en 2002 résulte d’un désaccord avec la production liée à sa façon de s’approprier le programme. « Ils m’ont viré parce qu’ils trouvaient que je m’étais trop approprié leur jouet », a-t-il déclaré. L’acteur évoque notamment son caractère incisif, en particulier face aux Maîtres du Temps, qu’il n’hésitait pas à réprimander lorsqu’ils échouaient dans leurs épreuves. Cette prise de pouvoir jugée excessive aurait perturbé l’équilibre établi au sein du Fort. Fait ironique, certaines idées qu’il incarnait, comme l’introduction de personnages plus dynamiques à l’intérieur du Fort, ont été reprises par la suite par la production quelques années plus tard.

Malgré cette éviction, Jean-Pierre Castaldi n’a pas tourné le dos à l’univers de Fort Boyard. Il a accepté de revenir en 2009, puis de nouveau en 2025 en tant que candidat, montrant ainsi son attachement à l’émission. Son parcours illustre la complexité de la dynamique entre animateurs et production qui peut parfois entraîner des ruptures soudaines au sein de programmes télévisés de grande ampleur.

Plus récemment, l’émission continue d’attirer un large public sur France 2, notamment depuis que Cyril Féraud en a pris les commandes après le départ d’Olivier Minne pour M6. Passionné par la franchise depuis l’enfance, Cyril Féraud a même incarné un des personnages emblématiques, Cyril Gossbo, entre 2020 et 2025. Sous sa présentation, Fort Boyard a maintenu des audiences solides : l’épisode diffusé le 4 juillet dernier avec l’équipe de Bruno Solo a réuni 2,75 millions de téléspectateurs (18,1 % de part d’audience), tandis que celui du 11 juillet, avec la participation du comédien Lucien Jean-Baptiste, a attiré 2,55 millions de fidèles, ce qui correspond également à une part d’audience de 18,1 %.

Le 18 juillet prochain, l’émission accueillera plusieurs personnalités du monde artistique, sportif et médiatique, parmi lesquelles le chanteur Jérémy Frérot, la chanteuse Shy’m, l’escrimeuse Manon Apithy-Brunet, ainsi que des journalistes et anciens sportifs. Ces invités évolueront dans le Fort afin de soutenir l’association « Surfrider Foundation Europe », qui œuvre pour la protection des océans.