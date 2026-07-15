Romuald Wadagni au Tchad pour le Forum africain de l’eau

Le président béninois Romuald Wadagni participe ce mercredi 15 juillet à N’Djamena, au Forum africain de l’eau. Cette rencontre continentale réunit plusieurs chefs d’État, partenaires financiers et institutions internationales autour des défis liés à la sécurité hydrique et au financement des infrastructures en Afrique.

Le président de la République, Romuald Wadagni est arrivé à N’Djamena, au Tchad, pour prendre part au Forum africain de l’eau, organisé les 15 et 16 juillet sous le thème « De la vision à l’action ». Coorganisée avec la Banque mondiale et plusieurs institutions financières, cette rencontre vise à accélérer les investissements en faveur de la sécurité hydrique sur le continent.

Le forum rassemble des chefs d’État africains, des responsables gouvernementaux, des banques multilatérales de développement, des partenaires techniques ainsi que des experts du secteur de l’eau. Les échanges portent notamment sur le financement des infrastructures hydrauliques, l’accès à l’eau potable, l’assainissement et les effets du changement climatique sur les ressources en eau. La présence de Romuald Wadagni intervient quelques semaines après son investiture à la tête du Bénin. Elle s’inscrit dans une série de déplacements diplomatiques entrepris par le chef de l’État pour renforcer la coopération avec les partenaires africains et internationaux.

Pour le Bénin, les enjeux sont importants. Le pays poursuit plusieurs projets destinés à améliorer l’accès à l’eau potable, à renforcer la résilience face aux changements climatiques et à développer des infrastructures d’assainissement. La mobilisation de nouveaux financements figure également parmi les priorités des autorités béninoises.