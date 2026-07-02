Mondial 2026: «je ne rejouerai pas pour le Sénégal tant que Thiaw sera en poste», Pape Gueye

Au lendemain de l’élimination du Sénégal en Coupe du monde 2026 face à la Belgique, Pape Gueye a créé la surprise en annonçant sa décision de suspendre sa carrière internationale tant que le sélectionneur Pape Thiaw restera en poste.

La déception est immense côté sénégalais. Sortis prématurément du Mondial 2026 après un scénario cruel face à la Belgique, les Lions de la Teranga traversent une période de fortes turbulences, marquée par la prise de position très ferme de Pape Gueye. Le milieu de terrain de 27 ans a réagi à chaud sur les réseaux sociaux, quelques heures après la rencontre, en laissant entendre qu’il ne porterait plus le maillot national tant que le staff actuel resterait en place.

Dans un message publié en ligne, le joueur a indiqué vouloir s’exprimer plus longuement sur l’élimination, tout en actant dès à présent une mise en retrait : il affirme ainsi suspendre sa participation en sélection dans les conditions actuelles.

Un scénario cruel pour les Lions

Cette prise de position intervient dans un contexte particulièrement douloureux pour le Sénégal. Longtemps en position favorable, la sélection africaine a laissé échapper une qualification qui semblait acquise.

Après avoir mené de deux buts à quelques minutes du terme, les hommes de Pape Thiaw ont vu la Belgique revenir dans le match en toute fin de rencontre, arrachant la prolongation. C’est finalement un penalty de Youri Tielemans qui a scellé le sort des Sénégalais et validé la qualification belge.

Un coup d’arrêt brutal pour une équipe qui semblait tenir son ticket pour les huitièmes de finale, et qui laisse désormais place à de nombreuses interrogations en interne.