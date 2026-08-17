L’amour est dans le pré 2026 : Daniel, l’agriculteur abandonné, cherche aujourd’hui l’amour

Daniel, un éleveur de brebis originaire du Pas-de-Calais, se retrouve aujourd’hui à la recherche de l’amour après une rupture brutale qui a profondément bouleversé sa vie personnelle et professionnelle. Ce quinquagénaire s’est inscrit à la nouvelle saison de l’émission L’amour est dans le pré, diffusée sur M6, afin de retrouver une compagne capable de partager son quotidien marqué par le travail agricole et la gestion de son troupeau. Son parcours, marqué par une séparation douloureuse, suscite la curiosité des téléspectateurs qui suivent avec attention les nouvelles aventures des agriculteurs en quête d’une relation durable.

Depuis plus de quinze ans, l’émission L’amour est dans le pré met en lumière des agriculteurs célibataires cherchant à concilier leur vie professionnelle exigeante à la ferme avec leur désir de stabilité affective. Adaptation française d’un format britannique, ce programme, animé depuis 2010 par Karine Le Marchand, est connu pour son ton authentique et bienveillant, ainsi que pour avoir permis la formation de nombreux couples. Chaque année, les portraits des candidats suscitent l’intérêt du public, notamment lorsqu’ils dévoilent des histoires de vie bouleversantes comme celle de Daniel.

Le lancement de la 21e saison de l’émission, prévu pour le 17 août 2026, permettra aux téléspectateurs de découvrir le quotidien et les espoirs sentimentaux de Daniel. Cette année encore, les agriculteurs présentés par M6 en début d’année ont reçu des courriers de prétendant(e)s, à l’instar de Manon, une autre candidate qui a particulièrement marqué les esprits par son combat contre la mucoviscidose. Daniel, quant à lui, espère que cette aventure télévisée l’aidera à tourner la page sur son passé et à bâtir une nouvelle relation.

Portrait de Daniel, éleveur et ancien DJ en quête de renouveau

Daniel est un homme de 55 ans originaire de la région des Hauts-de-France, plus précisément du Pas-de-Calais. Éleveur de brebis et tondeur confirmé, il possède un cheptel d’environ 120 moutons, dont il prend grand soin particulièrement entre les mois de février et juillet, période durant laquelle la tonte est une activité essentielle de sa profession. Ce travail demande une implication physique importante et rythme son emploi du temps saisonnier. Avant de se consacrer pleinement à son exploitation agricole, Daniel a été DJ, une passion qu’il a toutefois mise de côté, bien qu’il aime toujours danser.

Père de deux enfants, Manon, 17 ans, et Corentin, 20 ans, il gère seul son exploitation et partage sa vie avec ses deux chiens. Il se décrit comme un homme un peu allergique à la vie citadine et à la fois râleur, mais il se révèle être un grand romantique en quête d’une compagne simple et douce, prête à s’investir dans une vie partagée à la campagne. Son caractère et son mode de vie font de lui un candidat atypique au sein du programme, où il incarne une masculinité rurale, à la fois attachée à la terre et à des valeurs familiales fortes.

Une séparation brutale qui a marqué un tournant

La vie sentimentale de Daniel a été marquée par une relation longue de 19 ans, avec la mère de ses deux enfants. Cette histoire a pris fin de manière fulgurante, il y a environ trois ans, dans des circonstances qui continuent de susciter chez lui un sentiment d’incompréhension et d’abandon. Selon ses propres confidences à Karine Le Marchand, cette rupture s’est produite de façon inattendue, un 22 janvier : « Je ne sais pas trop pourquoi on s’est séparés. Je suis rentré de tondre des moutons, la maison était vide. Elle avait repris toutes ses affaires, mes enfants également. »

Cette séparation soudaine, sans avertissement ni explication claire, a profondément affecté Daniel. Il se souvient : « Pas de lettre, rien. La nuit d’avant, on était dans le même lit. » Selon lui, l’ancienne complicité s’était éteinte progressivement, sans pour autant prévoir une séparation aussi radicale. Le travail intensif de l’exploitation a pris une place importante dans sa vie, au détriment de ses relations personnelles, ce qui a sans doute joué un rôle dans l’éloignement du couple. Depuis cet épisode, Daniel ne voit ses enfants qu’un week-end sur deux et une partie des vacances, une situation qui accentue son sentiment de solitude.

Cette expérience traumatisante l’a incité à rejoindre L’amour est dans le pré pour tenter de reconstruire une vie affective stable, dans l’espoir de rencontrer une femme qui pourra l’accompagner dans sa vie rurale et affective.