Altercation sur le tournage d’Ici tout commence : Stéphane Blancafort aurait tenté d’étrangler Catherine Davydzenka

Le tournage de la série télévisée Ici tout commence a été suspendu brutalement ce samedi 18 juillet 2026, à la suite d’un incident grave impliquant deux acteurs majeurs de la production. Stéphane Blancafort, l’un des comédiens, est accusé d’avoir tenté d’étrangler Catherine Davydzenka, sa consœur, dans un bar de Saint-Laurent-d’Aigouze quatre jours plus tôt. Cette altercation violente a conduit à l’interpellation et à la mise en garde à vue de M. Blancafort, tandis que Mme Davydzenka a dû être hospitalisée. TF1, chaîne qui diffuse la série, a confirmé les faits, relayant l’information sur ses plateformes numériques, et annoncé la suspension temporaire du tournage, ainsi que l’exclusion provisoire de Stéphane Blancafort pour préserver le climat de travail sur le plateau.

Cette affaire a été révélée initialement par le journaliste Clément Garin sur le réseau social X, qui a publié un message signalant un « violent incident » ayant éclaté dans un bar local. Selon sa déclaration, la confrontation physique aurait opposé les deux comédiens, avec des conséquences immédiates sur la production. Le tournage d’Ici tout commence a donc été interrompu, une décision rare dans le monde des feuilletons quotidiens qui tournent habituellement avec une forte intensité pour assurer une continuité de diffusion.

Immediate réaction de TF1 qui, dans un communiqué, a confirmé cette suspension et expliqué avoir pris « par mesure conservatoire » la décision d’écarter l’acteur mis en cause. Le groupe audiovisuel a aussi rappelé sa politique de « tolérance zéro à l’égard de toute forme de violence » et a assuré avoir déployé toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la protection physique et la sécurité psychologique de ses collaborateurs. Studio TF1, en charge de la production, a également déclaré être pleinement mobilisé pour accompagner et soutenir les équipes affectées par cet événement. A ce stade, ni Stéphane Blancafort ni Catherine Davydzenka ne se sont exprimés publiquement sur cette affaire.

Un contexte dramatique en marge d’une série à succès

Ici tout commence est une série quotidienne diffusée sur TF1 depuis 2020. Tournée dans le sud de la France, elle réunit une troupe importante d’acteurs et de techniciens, et traite de l’univers de la gastronomie ainsi que des relations humaines et professionnelles complexes. La série vit actuellement une période dramatique bien éloignée de cet incident survenu hors plateau : les récents épisodes mettent en scène un triangle amoureux tendu entre les personnages interprétés par Terence Telle (Gaëtan Rivière), Noémie Zeitoun (Alice) et Charlie Loiselier (Solenn). Le récit de cette intrigue sentimentale captive actuellement les téléspectateurs, sans lien direct avec le conflit survenu entre les deux acteurs.

Terence Telle a récemment évoqué auprès de Télé Star l’évolution incertaine de la relation entre son personnage Gaëtan et Alice, soulignant que « c’était un moment de faiblesse » dans l’intrigue, précisant toutefois qu’il ne s’agissait que d’un choix des auteurs et non de sa propre volonté. Cette dynamique dramatique contribue à maintenir l’intérêt du public, alors que la série prépare ses épisodes pour la rentrée, ce qui est d’ailleurs compromis par cette interruption inattendue du tournage.

La suspension a été décidée au moment où la production se trouve en pleine période estivale, normalement consacrée à la prise d’images nécessaires pour assurer la programmation continue de la série. La décision de mettre en pause le tournage intervient donc à un moment critique pour l’organisation de la série, sans indication sur la durée de cette suspension.

Les suites judiciaires de cette affaire restent à définir. À ce jour, les faits restent présumés et conformément à la législation, la présomption d’innocence s’applique à Stéphane Blancafort, en attente des investigations et décisions à venir.