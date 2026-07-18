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Mondial 2026 : pari gratuit France – Angleterre, faites votre pronostic

A six heures du coup d’envoi de France – Angleterre, Bénin Web TV met en avant son pari gratuit du Mondial 2026. Les lecteurs peuvent donner leur pronostic, choisir le vainqueur ou le nul, et tenter le score exact avant la fermeture automatique au coup d’envoi.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match France VS Angleterre, le 18/07/2026 22:00, stade Miami Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Le match est programme le 18/07/2026 22:00 au Miami Stadium. Le principe reste simple : aucun dépôt d’argent, aucun gain financier, seulement un classement de pronostics entre lecteurs.

France
A venir Miami Stadium
Angleterre
18/07/2026 22:00 Match pour la troisième place

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Les points seront attribués après la validation du score final : 50 points pour le score exact, 20 points pour le bon résultat, avec un bonus de différence de buts quand il s’applique.

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