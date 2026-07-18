Élodie Gossuin s’en prend à Sylvie Tellier et lui reproche une absence de valeurs

Élodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss Europe 2001 devenue animatrice télé et radio, est de nouveau au cœur d’une controverse médiatique avec Sylvie Tellier, l’actuelle directrice du comité Miss France et Miss France 2002. Cette rivalité entre les deux anciennes reines de beauté vient d’être relancée lors d’un échange tendu où Élodie Gossuin a dénoncé publiquement une « absence de valeurs » chez son ancienne consœur. Cette nouvelle passe d’armes s’inscrit dans un conflit de longue date lié notamment à la scission du comité Miss France en 2010, un épisode marquant qui a durablement marqué les relations entre les protagonistes.

Invitée du podcast Isa TV d’Isabelle Morini-Bosc, Élodie Gossuin a commenté une anecdote révélée par la journaliste, qui a évoqué un refus de Sylvie Tellier de lui adresser un message de soutien envers Élodie lors d’un photocall. Interrogée à ce sujet, Sylvie Tellier aurait expliqué ce refus en référence aux propos qu’Élodie Gossuin livre dans son livre « Miss à Nu », publié récemment. Cet ouvrage revient sur son parcours, notamment sur les longues années d’éloignement d’Élodie du concours Miss France et sur ses déclarations critiques envers l’institution et ses dirigeants, ce qui a alimenté la tension entre les deux anciennes miss.

Elodie Gossuin a choisi de rester factuelle face à cette polémique, soulignant qu’elle n’a fait que rapporter des événements réels sans porter de jugements subjectifs. Elle a rappelé qu’elle a été « blacklistée » pendant plusieurs années par le comité Miss France, une mise à l’écart liée à sa prise de position en faveur de Geneviève de Fontenay, ancienne figure emblématique du concours qui avait rompu avec l’organisation en 2010. Si Isabelle Morini-Bosc a tenu à préciser lors de l’interview que cette scission ne l’impliquait pas directement, Élodie Gossuin admet néanmoins avoir subi les conséquences de cette division interne à l’époque.

Un conflit enraciné depuis la scission du comité Miss France en 2010

La rivalité entre Élodie Gossuin et Sylvie Tellier puise en grande partie ses racines dans la fracture historique qu’a connue le comité Miss France en 2010. Geneviève de Fontenay, à l’époque présidente emblématique, avait quitté brusquement l’organisation pour protester contre certaines évolutions et choix stratégiques. Fidèle à cette figure historique, Élodie Gossuin s’est retrouvée marginalisée par le comité, notamment par Sylvie Tellier, devenue directrice nationale puis directrice générale de la Miss France Company.

Alors que Sylvie Tellier a intégré le comité Miss France dès 2005, avant d’en prendre la direction en 2007, Élodie Gossuin a été tenue à l’écart pendant près de quinze ans. Elle n’était pas invitée aux événements officiels du concours, y compris lors des élections annuelles, où elle se voyait refuser l’accès même en tant qu’ancienne reine de beauté. Ce profond différend a eu un impact durable sur le parcours médiatique et personnel d’Élodie Gossuin, qui a souvent exprimé son sentiment d’exclusion.

Ce n’est qu’en décembre 2025 qu’Élodie Gossuin a effectué un retour remarqué en participant à la 96e élection de Miss France au Zénith d’Amiens, une scène sur laquelle elle avait remporté son titre vingt-cinq ans plus tôt. Elle partageait alors l’événement avec Sylvie Tellier et une autre ancienne Miss France, Laury Thilleman. Malgré ce retour symbolique, la promotion de son livre « Miss à Nu » a ravivé la tension entre les deux anciennes miss, remettant leur différend sous les projecteurs médiatiques.

À propos de cette confrontation, Élodie Gossuin a déclaré ne nourrir aucun regret et insiste sur ses valeurs personnelles. Elle a souligné que la reconnaissance, la politesse et la loyauté sont des principes essentiels, et qu’elle refuse d’avancer dans un contexte où ces valeurs font défaut. En dépit des critiques adressées à Sylvie Tellier, elle affirme conserver une grande fierté à se regarder dans le miroir chaque matin.