Birame Diop : ce qu’il faut savoir sur le nouveau président de la Commission de la CEDEAO

Militaire de carrière, ancien chef d’état-major général des armées et ex-ministre des Forces armées du Sénégal, le Général d’armée aérienne Birame Diop a été désigné pour présider la Commission de la CEDEAO. Il prendra officiellement ses fonctions le 1ᵉʳ septembre 2026 à Abuja, avec la mission de conduire l’action de l’organisation dans un contexte régional marqué par de nombreux défis.

Le Général d’armée aérienne Birame Diop est le nouveau président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sa nomination a été approuvée dimanche 19 juillet 2026 par les chefs d’État et de gouvernement réunis à Freetown, en Sierra Leone, à l’occasion du 69ᵉ sommet ordinaire de l’organisation.

À partir du 1ᵉʳ septembre 2026, le Sénégalais succédera au Gambien Dr Omar Alieu Touray à la tête de la Commission, l’organe chargé de mettre en œuvre les décisions de la CEDEAO et d’assurer le fonctionnement quotidien de l’institution.

Birame Diop arrive à ce poste avec une solide expérience dans les domaines militaire et stratégique. Au fil de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions de premier plan au Sénégal. Il a notamment été chef d’état-major de l’armée de l’air, puis chef d’état-major général des armées, avant d’être nommé ministre des Forces armées.

Il occupait jusqu’à sa désignation les fonctions de chef d’état-major particulier du président Bassirou Diomaye Faye. Cette proximité avec le chef de l’État sénégalais s’inscrit dans une période où Dakar renforce son rôle au sein de la CEDEAO, après l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence tournante de l’organisation.

À la tête de la Commission, Birame Diop devra piloter plusieurs chantiers majeurs. Parmi eux figurent le renforcement de l’intégration régionale, la lutte contre l’insécurité, la relance de la coopération entre les États membres et la gestion des relations avec les pays ayant quitté l’organisation.

Sa nomination ouvre ainsi une nouvelle étape pour la CEDEAO, qui cherche à préserver son unité et à répondre aux attentes des populations ouest-africaines face aux défis politiques, économiques et sécuritaires de la région.