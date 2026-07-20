Mpndial 2026: Sergio Ramos réconforte Lionel Messi après la défaite de l’Argentine en finale

Battue par l’Espagne après prolongation (1-0), l’Argentine a vu son rêve de conserver son titre mondial s’envoler. Au coup de sifflet final, Sergio Ramos a eu un geste fort envers Lionel Messi, inconsolable après la rencontre.

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L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Quelques instants après la finale de la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0 a.p.), Sergio Ramos est allé réconforter Lionel Messi, visiblement abattu par la défaite. La Roja a décroché le titre mondial grâce à un but de Ferran Torres à la 106e minute de jeu. Au terme de la rencontre, le capitaine argentin, profondément marqué par cet échec, a reçu le soutien de son ancien coéquipier.

Âgé de 39 ans, Messi est resté de longues minutes sur la pelouse, incapable de masquer sa déception. Sergio Ramos a tenu à saluer celui qu’il considère comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, dans une scène empreinte de respect et de fair-play. Les deux hommes ont pourtant longtemps entretenu l’une des rivalités les plus célèbres du football mondial. Pendant seize ans, Messi, alors star du FC Barcelone, et Ramos, emblématique défenseur du Real Madrid, se sont livré d’innombrables duels lors des Clasicos. Leur relation a toutefois pris une autre dimension en 2021, lorsqu’ils se sont retrouvés sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Durant deux saisons au Parc des Princes, ils ont partagé le même vestiaire, tournant définitivement la page de leur rivalité.

Malgré la défaite en finale, Lionel Messi a une nouvelle fois marqué cette Coupe du monde de son empreinte. L’attaquant de l’Inter Miami a terminé la compétition avec huit buts et quatre passes décisives, portant l’Albiceleste jusqu’au dernier match. En finale, l’Espagne a cependant largement maîtrisé les débats. Les champions du monde ont affiché 65 % de possession de balle, tenté 20 tirs et effectué 32 touches de balle dans la surface adverse. À l’inverse, l’Argentine s’est montrée particulièrement discrète offensivement, ne cadrant que deux tentatives et ne pénétrant qu’à huit reprises dans la surface espagnole, des statistiques qui illustrent la nette domination de la Roja malgré un score final resté serré.