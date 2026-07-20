Mondial 2026, Espagne: la célébration du sacre vire au drame

La liesse provoquée par le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 a viré au drame dans la nuit de dimanche à lundi. Un adolescent de 13 ans a perdu la vie après l’effondrement d’une structure au cœur d’un rassemblement de supporters à Ciudad Rodrigo.

Les festivités organisées à travers l’Espagne après la victoire de la Roja en finale de la Coupe du monde ont été brutalement interrompues par un accident mortel survenu à Ciudad Rodrigo, dans la province de Salamanque. Selon les informations rapportées par la radio espagnole Cadena SER, le drame s’est produit peu après minuit sur la place de la Glorieta del Árbol Gordo, où de nombreux habitants s’étaient réunis pour célébrer le titre mondial décroché face à l’Argentine.

Une fontaine située au centre de la place s’est soudainement effondrée, provoquant un mouvement de panique parmi les supporters présents. Les services d’urgence ont rapidement été déployés sur les lieux, avec l’intervention de la police locale, de la Garde civile, des sapeurs-pompiers et des équipes médicales. Deux personnes ont été blessées dans l’accident. Malgré les efforts des secours, un garçon âgé de 13 ans a succombé à ses blessures. La seconde victime a été transportée vers un établissement de santé de Ciudad Rodrigo, sans qu’aucune information officielle n’ait, pour l’heure, été communiquée sur son état.

Les autorités ont également mis en place une cellule d’accompagnement psychologique afin d’apporter un soutien aux proches de la victime et aux témoins de la scène. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’effondrement de la structure. Ce drame jette une ombre sur les célébrations du deuxième titre mondial de l’histoire de l’Espagne, alors que le pays tout entier s’apprêtait à fêter un nouveau triomphe sur la scène internationale.