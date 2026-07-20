Amélie Etasse : les scènes dénudées dans Scènes de ménages, c’est fini et elle remercie MeToo

Amélie Etasse, l’actrice connue pour son rôle de Camille dans la série culte Scènes de ménages diffusée sur M6, vient d’annoncer un changement majeur concernant les scènes dénudées qu’elle interprète au sein de la production. Lors d’une interview accordée au média Pile, elle a dévoilé qu’elle refuse désormais de participer à des séquences jugées trop explicites, marquant ainsi une évolution importante dans la représentation intime de son personnage. Ce choix s’inscrit dans une réflexion plus large, influencée par le mouvement #MeToo, que l’actrice remercie pour avoir permis cette prise de conscience collective et individuelle sur le plateau.

Depuis son intégration à la série en 2015, Amélie Etasse partage l’écran avec Grégoire Bonnet, qui joue le rôle de Philippe, le compagnon de Camille. Ensemble, ils ont posé un cadre strict sur les scènes à caractère intime. Ces dernières années, certains scénarios ont notamment tenté d’intégrer le thème du naturisme, une thématique délicate à mettre en scène dans la série au format court et tourné en plan fixe. Amélie Etasse a expliqué à Pile que ce sujet a généré de nombreuses contraintes techniques afin de respecter à la fois la pudeur des acteurs et les exigences du tournage.

Le naturisme dans Scènes de ménages a ainsi donné lieu à des astuces parfois cocasses en coulisses. Le réalisateur Francis Duquet, figure emblématique de la série, utilisait divers stratagèmes pour cacher les parties intimes des comédiens, combinant plantes, cache-tétons et accessoires dissimulés. Une logistique complexe puisque le tournage en plan séquence ne permettait pas de recourir à des effets de montage pour masquer les zones exposées. Amélie Etasse se rappelle notamment des équipements collés au corps comme des strings fixés à la cuisse ou l’utilisation d’un journal pour masquer une partie du corps. Elle raconte aussi avec humour les petits incidents survenus, notamment des chaussettes tombant de façon involontaire pour son partenaire Grégoire Bonnet. Si ces situations prêtaient à sourire, elles rendaient également ces séquences particulièrement difficiles à réaliser.

Amélie Etasse et la redéfinition de ses limites après #MeToo

L’expérience accumulée au fil des années a modifié la manière dont Amélie Etasse aborde aujourd’hui son travail, notamment sur les scènes impliquant de la nudité. Agée de 42 ans, elle explique que sa perception a changé depuis ses débuts dans le milieu du spectacle, notamment après avoir été révélée en 2006 lors du festival d’Avignon avant de devenir une figure récurrente dans Scènes de ménages. Elle reconnaît ne pas avoir à ses débuts posé de limites claires, souvent prête à accepter des conditions inconfortables.

La comédienne insiste sur l’importance des récentes avancées portées par le mouvement #MeToo, qui a permis à de nombreuses actrices et acteurs du secteur de mieux s’affirmer face aux exigences des productions. Elle souligne également le rôle des formations et protocoles mis en place aujourd’hui sur les tournages pour assurer un environnement respectueux envers les comédiens. Désormais plus ferme dans ses choix, Amélie Etasse dit pouvoir refuser des scènes qui ne lui conviennent pas. Elle assure que cette liberté de parole s’exerce autant sur Scènes de ménages que dans les autres projets dont elle fait partie.

Ce changement de perspective professionnel illustre une évolution profonde dans les pratiques du milieu audiovisuel, où le respect et la négociation autour de la représentation de la nudité deviennent des enjeux majeurs, tant pour les comédiens que pour les équipes de production.