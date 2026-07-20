Kad Merad a déménagé en Bourgogne avec Julia Vignali et peut enfin faire ses courses tranquillement

Kad Merad a quitté l’effervescence parisienne pour s’installer en Bourgogne, dans le département de la Saône‑et‑Loire, où il dit avoir retrouvé l’anonymat et un rythme de vie plus calme. Dans une interview accordée au média OnTime et lors d’une intervention sur RTL, l’acteur a évoqué son quotidien à la campagne, son projet d’élevage bovin et ses relations professionnelles récentes avec Michèle Laroque.

Interrogé sur ses sorties et ses courses, Kad Merad a opposé la bienveillance qu’il reçoit en province à la froideur qu’il perçoit à Paris. « Il y a un vrai respect quand même à la campagne », a‑t‑il déclaré, affirmant que les habitants le saluent plutôt que de lui lancer des regards insistants ou de lui voler des photos. L’anecdote du pot de Nutella, racontée sur le ton de l’humour, illustre ce regain d’intimité : il peut désormais circuler dans un supermarché sans devenir un sujet de buzz.

Outre ce souhait de tranquillité, Kad Merad a confirmé devant Anne‑Sophie Lapix et sur RTL un engagement concret dans l’agriculture locale. Il se présente désormais comme « acteur, exploitant agricole », précisant qu’il s’est lancé dans l’élevage de la race charolaise, une variété bovine emblématique de la région où il vit aux côtés de sa compagne Julia Vignali.

« Il y a une jalousie » à Paris, Kad Merad savoure sa nouvelle vie bourguignonne

Lors de l’entretien mené par Marco Thiollier, Kad Merad a dressé un parallèle direct entre la capitale et la Bourgogne en matière d’accueil et de rapports humains. Il a raconté que, désormais, « les gens vous regardent, vous disent bonjour », soulignant un changement de ton dans ses interactions quotidiennes. À Paris, selon lui, la curiosité peut se muer en jalousie, entraînant des comportements plus intrusifs à l’égard des personnalités publiques.

L’acteur a ironisé sur les réflexes parisiens : les prises de photos à l’improviste dans les rayons, les remarques entendues comme « Tiens, j’ai vu Kad Merad, il a acheté du Nutella », et la perte d’intimité associée. Ce passage à la vie rurale s’accompagne pour lui d’un retour à des gestes simples et d’un besoin affirmé de calme, qu’il a qualifié de « viscéral » lors de ses confidences publiques.

Sur le plan professionnel, Kad Merad n’a pas rompu les liens avec le milieu du spectacle. Il partage notamment une longue complicité avec Michèle Laroque : présence conjointe sur les planches dans la pièce L’Âge Bête et collaborations au cinéma — Monsieur Papa (2011), Brillantissime (2018) et la comédie sociale 100 millions !, sortie en salles en mars 2025, dans laquelle il incarne un ouvrier syndicaliste qui rachète en secret l’usine où il travaille, face à Michèle Laroque dans le rôle de son épouse.

Lors de l’interview croisée pour OnTime, la relation de longue date entre les deux comédiens a contribué à une atmosphère détendue et à de nombreux échanges humoristiques, reflétant leur alchimie sur scène comme à l’écran.