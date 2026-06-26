Mondial 2026: Eberechi Eze tourne en dérision les rumeurs de «malédiction» visant Harry Kane

Interrogé sur les affirmations du guérisseur ghanéen Nana Kwaku Bonsam, qui prétend avoir lancé un sort à Harry Kane avant le match contre le Ghana, Eberechi Eze a préféré en rire. Le milieu des Three Lions a balayé ces spéculations, qui ont pris de l’ampleur après le match nul (0-0) de l’Angleterre en Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain anglais Eberechi Eze a réagi avec humour aux rumeurs faisant état d’un prétendu sort lancé contre le capitaine des Three Lions, Harry Kane, lors de la Coupe du monde 2026. Ces spéculations ont émergé après le match nul (0-0) entre l’Angleterre et le Ghana, plusieurs publications sur les réseaux sociaux affirmant que Kane aurait été victime d’un envoûtement orchestré par le guérisseur ghanéen autoproclamé Nana Kwaku Bonsam. Avant la rencontre du groupe L, ce dernier avait publiquement annoncé son intention de lancer un « sort » au capitaine anglais afin d’entraver sa performance face aux Black Stars. Il s’était déjà illustré par le passé en affirmant être à l’origine de la blessure au genou subie par Cristiano Ronaldo avant la Coupe du monde 2014.

Muet lors de la rencontre disputée à Foxborough, Harry Kane a vécu une soirée frustrante, ce qui a suffi à alimenter les spéculations. Interrogé sur l’éventuel impact de cette prétendue malédiction au sein du vestiaire anglais, Eberechi Eze a éclaté de rire avant de demander à son interlocuteur s’il croyait réellement à ce genre de pratiques. Le joueur de 27 ans a ensuite éludé la question avec le sourire, expliquant qu’il n’était « pas très intéressé » par le sujet, laissant entendre qu’il ne souhaitait pas alimenter la polémique.

Ces rumeurs ont trouvé un certain écho en raison de la forme exceptionnelle de Kane depuis le début du tournoi. Avant le match contre le Ghana, l’attaquant anglais avait égalé le record de Gary Lineker avec dix buts inscrits en Coupe du monde, se rapprochant du record absolu. Son incapacité à trouver le chemin des filets face au Ghana a toutefois relancé les spéculations sur les réseaux sociaux. De son côté, Nana Kwaku Bonsam affirme désormais avoir « levé » le prétendu sort qu’il disait avoir lancé au capitaine anglais.