Chantal Goya dément toucher 40.000 euros par mois et évoque ses dettes

Chantal Goya a pris la parole jeudi 25 juin 2026 sur RTL dans l’émission Face à Fogiel pour détailler les difficultés financières qu’elle et son mari, l’auteur-compositeur Jean-Jacques Debout, traversent depuis plusieurs années : un prêt contracté en 2018, une dette fiscale importante, une procédure judiciaire en appel et un remboursement partiel évalué à 950 000 euros. L’artiste de 84 ans a profité de l’entretien pour démentir des rumeurs sur son niveau de revenu et préciser la nature des garanties mises en jeu.

Selon ses déclarations, le couple a souscrit un prêt auprès du Crédit municipal de Bordeaux afin de faire face à une dette fiscale dépassant le million d’euros. Comme seule garantie pour cet emprunt figurent les droits Sacem de Jean-Jacques Debout, a-t-elle indiqué. Le dossier a donné lieu à une condamnation en première instance, puis à un appel ; les parties se trouvent actuellement en phase de médiation.

Interrogée sur les raisons de la situation, Chantal Goya a reconnu des erreurs de gestion et l’utilisation d’un dispositif fiscal qu’elle estime avoir été mal appliqué. Elle a évoqué l’article 100 bis du Code général des impôts, un mécanisme qui permet aux artistes dont les revenus sont irréguliers de lisser leur imposition sur plusieurs années, et qui, selon elle, s’est retourné contre eux lors d’une baisse de recettes. « On ne sait pas compter », a-t-elle confié en substance, assumant une part de responsabilité dans la tournure des événements.

Montant du prêt, remboursements et précisions sur les revenus

Chantal Goya a confirmé que le prêt contracté en 2018 s’élève à deux millions d’euros et a affirmé que le couple avait déjà remboursé 950 000 euros. Elle a insisté pour que le public sache que cette somme a été versée dans le cadre du règlement partiel de leur dette, et a exprimé sa volonté de voir la situation régularisée.

Sur le plan judiciaire, la chanteuse a indiqué que l’affaire était en appel et en médiation, sans fournir de calendrier contraignant. Elle a toutefois exprimé l’espoir personnel de pouvoir annoncer une issue favorable d’ici la fin de l’année, dans des propos rapportés lors de l’émission.

Pour couper court aux spéculations sur leurs revenus, Chantal Goya a démenti des chiffres circulant dans la presse et sur les réseaux : elle a notamment réfuté l’idée qu’elle perçoive 40 000 euros par mois. « Je ne gagne pas 40.000 euros par mois. C’est 40.000 euros par an. 45.000 euros par an. Les royalties, etc. » a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que les cachets de galas viennent s’ajouter à ces revenus, mais qu’ils restent modestes au regard des rumeurs qui ont circulé sur un supposé capital important de son mari.

La chanteuse a enfin rappelé qu’à l’époque de ses spectacles, elle n’était pas productrice et que les bénéfices de la production étaient réinvestis dans les shows, expliquant ainsi pourquoi elle ne disposait pas, selon elle, d’un patrimoine élevé tiré de ces activités. « L’argent, ce n’est pas mon maître. Mon maître, c’est mon public », a-t-elle conclu dans l’interview.