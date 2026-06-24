«J’aime ce club», José Mourinho explique son retour au Real Madrid

José Mourinho a officialisé son retour sur le banc du Real Madrid pour la saison 2026-2027, treize ans après son premier passage. Le technicien portugais a expliqué que son attachement profond au club madrilène avait été déterminant dans sa décision, alors qu’il s’apprête à relever le défi de relancer une équipe en quête de titres.

José Mourinho a levé le voile sur les raisons de son retour au Real Madrid. Officiellement nommé entraîneur des Merengues pour la saison 2026-2027, le technicien portugais a reconnu que son attachement au club madrilène a largement pesé dans sa décision. À 63 ans, le « Special One » s’apprête à effectuer un deuxième passage sur le banc du Real Madrid, treize ans après avoir quitté la capitale espagnole. Entre 2010 et 2013, il avait marqué son premier mandat en remportant notamment la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne.

Cette fois, Mourinho hérite d’une équipe en quête de renouveau après deux saisons consécutives sans le moindre trophée majeur. Une mission exigeante qui ne semble toutefois pas effrayer l’ancien entraîneur de Porto, Chelsea, de l’Inter Milan et de Manchester United. Face aux médias, le Portugais a assumé sans détour les motivations de son retour au Santiago-Bernabéu. « J’aime le Real Madrid, et c’est la raison pour laquelle je reviens. Je ne le cache pas », a-t-il déclaré.

Avec cette nomination, le Real Madrid mise sur l’expérience et le caractère de Mourinho pour retrouver les sommets du football espagnol et européen. Reste désormais à savoir si le technicien portugais parviendra à reproduire les succès de son premier passage à la tête de la Maison Bla