Mondial 2026: Donald Trump menace d’annuler les matchs prévus à Boston

À moins de deux ans du coup d’envoi du Mondial 2026, le président américain, Donald Trump, a menacé d’annuler les matchs prévus à Boston, invoquant l’insécurité et s’en prenant à la maire de la ville, Michelle Wu.

Le président américain Donald Trump a menacé d’annuler les rencontres de la Coupe du monde 2026 programmées à Boston, évoquant des « troubles » récents dans certaines zones de la ville. Le Gillette Stadium de Foxborough, situé à une cinquantaine de kilomètres de Boston et habituel antre des New England Patriots (NFL), doit accueillir sept rencontres du tournoi que les États-Unis coorganisent avec le Mexique et le Canada.

Interrogé sur la maire de Boston, Michelle Wu, démocrate qu’il a qualifiée d’« intelligente » mais de « radicale de gauche », Donald Trump a déclaré : « Nous pourrions les retirer. J’aime les habitants de Boston et je sais que les matchs affichent complet. Mais votre maire n’est pas très compétente. »

Cette sortie intervient dans un contexte tendu. Plus tôt ce mois-ci, des heurts ont éclaté lors d’une manifestation pro-palestinienne sur le Boston Common, entraînant plusieurs arrestations et blessant quatre policiers.

Le président américain a déjà laissé entendre qu’il pourrait déclarer certaines villes « non sûres » pour accueillir les matchs du Mondial 2026 et revoir le plan d’organisation approuvé par la FIFA en 2022. Ce plan prévoit notamment des rencontres dans des stades de la NFL situés près de New York, Los Angeles et San Francisco.