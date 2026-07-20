Classement FIFA juillet 2026: le Maroc toujours leader, le Bénin fait du surplace, le top 20 africain

La FIFA a dévoilé ce lundi son nouveau classement mondial, publié au lendemain de la Coupe du monde 2026. Sur le plan africain, le Maroc conserve son statut de première nation du continent, devant le Sénégal et l’Égypte. Le Nigeria recule au quatrième rang, tandis que le Bénin reste 20e en Afrique.

La FIFA a publié lundi la mise à jour de son classement mondial, marquée par plusieurs changements à la suite de la Coupe du monde 2026. Le Nigeria conserve sa 26e place mondiale, mais recule d’un rang dans la hiérarchie africaine, où il occupe désormais la quatrième position. Les Super Eagles d’Eric Chelle, n’ont plus disputé de rencontre officielle depuis leur match amical contre le Portugal en juin, une rencontre perdue 2-1 face aux anciens champions d’Europe.

Le principal changement sur le continent concerne l’Égypte. Grâce à son beau parcours lors du Mondial 2026, conclu par une élimination en huitièmes de finale face à l’Argentine (3-2), la sélection des Pharaons grimpe à la troisième place africaine. Le Maroc reste la première nation africaine au classement FIFA. Les Lions de l’Atlas, quarts de finalistes de la Coupe du monde, gagnent une place au niveau mondial et occupent désormais le sixième rang..

Le Sénégal demeure deuxième en Afrique malgré une chute de trois places au classement mondial, tandis que l’Algérie complète le Top 5 continental après avoir perdu un rang. Balayé par le Togo lors de la dernière trêve internationale, le Bénin reste 20e en Afrique Au sommet de la hiérarchie mondiale, l’Espagne, sacrée championne du monde, retrouve la première place du classement FIFA devant l’Argentine, finaliste de la compétition. La France, l’Angleterre et le Brésil complètent le Top 5. La prochaine mise à jour du classement mondial de la FIFA est prévue pour le 7 octobre 2026.

Le top 20 africain: