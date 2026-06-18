« Les Black Stars doivent être prêts à souffrir », Carlos Queiroz avant Ghana – Angleterre

Victorieux du Panama grâce à un but inscrit dans les dernières secondes, les Black Stars ont parfaitement lancé leur Mondial 2026. Mais pour le sélectionneur Carlos Queiroz, le véritable test arrive désormais avec un choc face à l’Angleterre, où le sacrifice et la force mentale seront indispensables.

Malgré la victoire précieuse obtenue face au Panama (1-0), Carlos Queiroz refuse tout excès d’optimisme. Le sélectionneur du Ghana a immédiatement tourné son regard vers le prochain défi des Black Stars : un choc face à l’Angleterre qui s’annonce décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Mercredi à Toronto, les Ghanéens ont dû attendre les derniers instants de la rencontre pour faire la différence. Alors que le match semblait se diriger vers un nul sans but, Caleb Yirenkyi a surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire aux siens.

L’action décisive est née d’une accélération de Brandon Thomas-Asante. Entré en jeu en seconde période, l’attaquant a lancé une contre-attaque éclair avant de servir parfaitement Yirenkyi, dont la finition a fait chavirer les supporters ghanéens. Au terme de la rencontre, Queiroz a salué l’état d’esprit de son équipe, tout en rappelant que le plus dur restait à venir. « Pour gagner à ce niveau, il faut accepter de souffrir. Il n’existe aucun autre chemin. Les joueurs doivent être prêts à faire des sacrifices et à payer le prix des succès dans une Coupe du monde », a expliqué le technicien.

« Chaque victoire se mérite. Elle demande des efforts considérables, mais je sais que mes joueurs sont prêts à relever ce défi. » Grâce à ce succès inaugural, le Ghana s’installe dans le haut du groupe L et aborde avec confiance son affrontement contre l’Angleterre, victorieuse de la Croatie (4-2). Un résultat positif face aux Three Lions rapprocherait considérablement les Black Stars d’une qualification pour la phase à élimination directe.





