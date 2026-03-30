«Mon poste est toujours menacé», Otto Addo avant Ghana – Allemagne

Fragilisé après la lourde défaite du Ghana face à l’Autriche, Otto Addo fait face aux critiques mais refuse de céder à la pression. Le sélectionneur des Black Stars se projette déjà vers un rebond attendu contre l’Allemagne.

Le sélectionneur des Black Stars, Otto Addo, a reconnu que sa position demeurait « constamment sous pression », indépendamment des résultats. De retour à la tête de la sélection, l’ancien international ghanéen, aujourd’hui âgé de 50 ans, fait face à des critiques persistantes, nourries par des prestations jugées insuffisantes de Ghana ces derniers mois.

La tension est encore montée d’un cran après la lourde défaite concédée face à Autriche (5-1) lors d’un match amical disputé vendredi dernier, un revers qui a ravivé les appels à son départ. Mais le technicien refuse de céder à la pression ambiante. « Même lorsque nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, certains réclamaient déjà ma démission. Mon poste est donc toujours menacé, mais cela m’est égal », a-t-il confié. Ancien adjoint au Borussia Dortmund, Addo assure rester concentré sur l’essentiel : « Pour moi, le plus important est de préparer l’équipe du mieux possible. »

Le sélectionneur espère désormais une réaction d’orgueil de ses joueurs, attendus face à Allemagne, ce lundi à Stuttgart (18h45 GMT), pour conclure cette fenêtre internationale. Ces rencontres s’inscrivent dans la montée en puissance des Black Stars en vue de la prochaine Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



