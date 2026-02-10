Mohamed Salah de plus en plus ouvert à un départ vers l’Arabie saoudite

Courtisé de longue date, l’ailier de Liverpool, Victor Osimhen, discuterait désormais avec Al Ittihad, prêt à frapper un grand coup pour compenser ses récents départs majeurs.

L’Arabie saoudite n’a jamais cessé d’observer Mohamed Salah. Figure majeure du football mondial et icône pour des millions de supporters, l’ailier égyptien a longtemps résisté aux sirènes du Golfe, préférant prolonger l’aventure avec Liverpool. À l’issue d’une saison 2024-2025 encore prolifique sur le plan individuel, le Pharaon avait même obtenu une dernière prolongation, convaincu de pouvoir poursuivre son histoire avec les Reds.

Mais l’exercice en cours a marqué un tournant. Les difficultés collectives de Liverpool, combinées à une baisse d’influence de son numéro 11, ont fait naître des tensions. En décembre, Mohamed Salah avait publiquement laissé transparaître son agacement après plusieurs choix de son entraîneur, notamment son utilisation par intermittence. Un épisode qui a ravivé les rumeurs de départ, avant que la Coupe d’Afrique des Nations ne serve de respiration bienvenue. De retour de la compétition continentale, l’Égyptien avait retrouvé le sourire et sa place dans le onze de départ.

Pour autant, la page n’est pas totalement tournée. En coulisses, les discussions avancent. Selon les informations relayées par Footmercato, l’entourage du joueur échange désormais avec Al Ittihad, bien décidé à frapper un grand coup. Contrairement aux précédentes tentatives, Salah se montrerait cette fois bien plus réceptif à un transfert en Saudi Pro League. Une opération qui pourrait satisfaire toutes les parties : Liverpool récupérerait une indemnité conséquente, tandis que la décision finale reviendrait au joueur.

Le club de Djeddah cherche en effet à se réinventer après le départ de ses têtes d’affiche. Karim Benzema a rejoint Al Hilal, N’Golo Kanté a pris la direction de Fenerbahçe, Fabinho arrive en fin de contrat et l’avenir de Moussa Diaby s’inscrit en pointillés. Dans ce contexte, l’arrivée de Mohamed Salah représenterait bien plus qu’un renfort de prestige : un symbole fort pour relancer l’ambition sportive d’Al Ittihad et asseoir son statut parmi les cadors du championnat saoudien.





