MLS: l’Inter Miami écrase Nashville, Messi s’offre un doublé

Auteur d’un doublé lors du succès de l’Inter Miami contre Nashville (3-1) en ouverture des play-offs, Lionel Messi a une nouvelle fois porté les siens. Le capitaine argentin, récemment prolongé jusqu’en 2028, confirme son influence grandissante sur le club floridien.

Toujours impérial sous les couleurs de l’Inter Miami, Lionel Messi a une nouvelle fois illuminé la Major League Soccer. L’attaquant argentin a inscrit un doublé lors du succès de son équipe face au Nashville SC (3-1), à l’occasion du premier match des play-offs de la conférence Est.

Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière avec 29 réalisations en 28 rencontres, le capitaine argentin a ouvert la marque de la tête dès la 19e minute, sur un centre précis de Luis Suárez. Le jeune Tadeo Allende a ensuite doublé la mise à l’heure de jeu, avant que Messi ne scelle le sort du match dans le temps additionnel (90e+6). Le but tardif de Hany Mukhtar pour Nashville n’aura rien changé à l’issue de la rencontre.

Avec cette victoire, le club floridien prend l’avantage (1-0) dans une série disputée au meilleur des trois matches. L’Inter Miami aura l’occasion de valider sa qualification pour les demi-finales de conférence lors du match retour, prévu dans la nuit du 1er novembre à Nashville.